Szczecin ponownie nabierze wiatru w żagle! To za sprawą The Tall Ships Races 2028

Taką informację za pośrednictwem mediów społecznościowych - przekazał mieszkańcom prezydent miasta Piotr Krzystek.

Miasto podpisało umowę ze stowarzyszeniem Sail Training International, oficjalnie dołączając do grona czterech portów, które w 2028 roku przyjmą największe żaglowce świata.

Regaty rozpoczną się w niemieckiej Kilonii - skąd jednostki wypłyną na Bałtyk, by zakończyć swoje zmagania na Pomorzu Zachodnim. Choć do wydarzenia pozostały jeszcze dwa lata, przygotowania już ruszyły. W najbliższych dniach przedstawiciele wszystkich portów spotkają się na konferencji w Warszawie, która oficjalnie zainauguruje proces organizacyjny.

Dla Szczecina będzie to kolejna okazja, by zaprezentować się jako jedno z najważniejszych miast goszczących żaglowce w Europie i umocnić swoją pozycję na mapie międzynarodowych wydarzeń morskich.

Wydarzenie zaplanowano od 22 do 25 lipca 2028 roku.