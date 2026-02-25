Szczecin stawia na zdrowie

Wsparcie dla pacjentek ginekologicznych na Pomorzanach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM wprowadza cykl bezpłatnych spotkań dedykowanych pacjentkom ginekologicznym. Głównym tematem rozmów będzie prehabilitacja, czyli kompleksowe przygotowanie organizmu do planowanego leczenia lub operacji. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 15:00. Najbliższa okazja do zdobycia cennej wiedzy już 4 marca w budynku J.

Badania krwi również w sobotę i niedzielę

Dla osób, które ze względu na pracę nie mogą wykonać badań w dni powszednie, Szpital na Pomorzanach udostępnił punkt pobrań również w weekendy. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej USK2 (budynek M) zaprasza w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 8:00 - 10:30. Weekendowe pobrania dotyczą badań odpłatnych i są alternatywą dla porannych kolejek w tygodniu. Wyniki badań można odebrać przez internet

Mammobus w Szczecinie

Ważne zmiany czekają na panie w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Pod koniec marca do Szczecina zawita mobilna klinika przy ul. Ofiar Oświęcimia 14b.Kto może skorzystać: Kobiety w wieku od 45 do 74 lat. W 2026 roku po raz pierwszy do bezpłatnych badań zaproszone są panie z rocznika 1981. Diagnostyka jest całkowicie darmowa, wykonywana w technologii cyfrowej i nie wymaga skierowania lekarskiego. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych daje niemal stuprocentową szansę na wyleczenie, dlatego specjaliści apelują o regularne badania.

