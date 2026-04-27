Pociąg potrącił dwie nastolatki. Prokuratura ujawnia kierunek śledztwa

Dwie nastolatki pod pociągiem. Tragedia na torach niedaleko Goleniowa

Do wstrząsającego wypadku doszło w godzinach popołudniowych 22 kwietnia 2026 roku. Na trasie kolejowej łączącej Goleniów z miejscowością Mosty, w rejonie wsi Marszewo, szynobus jadący ze Szczecina do Koszalina potrącił dwie dziewczyny w wieku 16 i 17 lat. Skutki zderzenia okazały się fatalne w skutkach. Jedna poniosła śmierć na miejscu, natomiast drugą w stanie zagrażającym życiu natychmiast przetransportowano ratowniczym helikopterem do szczecińskiego szpitala.

Teren wypadku został błyskawicznie zabezpieczony przez odpowiednie służby. Do akcji zadysponowano zastępy straży pożarnej, policyjne patrole oraz zespoły ratownictwa medycznego. Z powodu prowadzonych działań ruch na tej trasie kolejowej musiał zostać całkowicie wstrzymany na kilka godzin.

Śledztwo goleniowskiej prokuratury. Badany jest wątek namowy do targnięcia się na własne życie

Sprawą tragicznego incydentu natychmiast zajęła się Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. Z doniesień przekazanych przez szczecińską Prokuraturę Okręgową wynika, że oficjalne postępowanie zostało zainicjowane z artykułu 151 kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy sytuacji namawiania bądź udzielania pomocy innej osobie w doprowadzeniu do jej samobójstwa.

Przedstawiciele organów ścigania wyraźnie zaznaczają przy tym, że obecne działania prowadzone są wyłącznie w sprawie, co oznacza, że na tym etapie nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów.

- Obecnie będzie kompletowany materiał dowodowy w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - informuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zabezpieczono rzeczy osobiste pokrzywdzonych. Trwają przesłuchania pierwszych świadków

Od razu po zgłoszeniu wypadku, na teren torowiska przyjechał prokurator, by osobiście nadzorować proces zbierania śladów. W trakcie szczegółowych oględzin udało się zabezpieczyć między innymi prywatne rzeczy należące do obu nastolatek. Funkcjonariusze zdążyli już także odbyć pierwsze rozmowy z osobami, które mogły widzieć przebieg zdarzenia, a ciało zmarłej dziewczyny zostało przekazane do specjalistycznych badań sekcyjnych.

Prowadzący śledztwo biorą pod uwagę absolutnie wszystkie warianty wydarzeń z 22 kwietnia. Jednocześnie prokuratura stanowczo ucina internetowe dyskusje i przypomina, że jest zdecydowanie za wcześnie, by wyciągać wiążące wnioski na podstawie plotek krążących w mediach społecznościowych.

Wsparcie w kryzysie. Gdzie szukać pomocy psychologicznej?

Zwracanie się o pomoc w trudnych chwilach absolutnie nie jest powodem do wstydu. W życiu każdego człowieka mogą pojawić się bolesne kryzysy, ale nikt nie jest skazany na samodzielną walkę z przytłaczającymi emocjami. W całej Polsce działa rozbudowana sieć instytucji zrzeszających ekspertów gotowych do udzielenia fachowego wsparcia.

Jeżeli mierzysz się z trudnościami, odczuwasz potężny spadek nastroju lub pojawiają się u ciebie myśli rezygnacyjne, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami pełniącymi dyżury psychologiczne.

Zawsze warto też zwracać uwagę na zachowanie ludzi wokół nas. Jeśli zauważysz u kogoś bliskiego niepokojące sygnały świadczące o depresji czy myślach samobójczych, musisz zareagować. To, co dla jednej osoby wydaje się błahostką, dla kogoś innego może stanowić barierę nie do przejścia. Nigdy nie ignoruj takich sytuacji i pomóż bliskiemu skontaktować się z odpowiednimi poradniami.

Wykaz sprawdzonych punktów kontaktowych:

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego lub bezpośredniego zagrożenia życia, niezwłocznie wybierz ogólnopolski numer alarmowy 112.

