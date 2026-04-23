Pociąg śmiertelnie potrącił jedną z nastolatek, stan drugiej jest krytyczny. Lawina komentarzy po tragedii pod Goleniowem

Wypadek pod Marszewem. Szynobus wjechał w młode dziewczyny

Do tragicznego wypadku doszło we wczesnych godzinach popołudniowych niedaleko Marszewa. Szynobus jadący ze Szczecina do Kołobrzegu potrącił dwie nastolatki, które niespodziewanie znalazły się na torowisku. Skutki zdarzenia okazały się katastrofalne. Jedna z poszkodowanych zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Druga w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala w Szczecinie na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Według nieoficjalnych doniesień, śmiertelna ofiara wypadku pochodziła z Ukrainy. Na chwilę obecną śledczy nie podają szczegółowych informacji dotyczących jej tożsamości.

Prokuratura bada przyczyny. Czy nastolatki chciały odebrać sobie życie?

Trwa intensywne śledztwo, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tragedii. Służby biorą pod uwagę dwa scenariusze. Wstępne informacje wskazują na nieszczęśliwy wypadek podczas próby przekroczenia torów w niedozwolonym miejscu.

Pojawiają się jednak również doniesienia medialne, które rzucają nowe światło na sprawę. Według nieoficjalnych informacji, zachowanie nastolatek przed wypadkiem mogło wskazywać na próbę samobójczą. Dziewczyny miały celowo położyć się na torach w oczekiwaniu na pociąg. Policja nie wydała jeszcze ostatecznego oświadczenia w tej sprawie. Postępowanie nadzoruje prokuratura. Trwa analiza zapisów z kamer oraz przesłuchania świadków.

Internauci reagują na tragedię. Dyskusja pełna skrajnych emocji

Wiadomość o śmierci nastolatki szybko rozeszła się w przestrzeni internetowej. Informacje o wypadku sprowokowały lawinę komentarzy, które ujawniły głęboki podział wśród użytkowników mediów społecznościowych.

Z jednej strony pojawiło się wiele słów otuchy i współczucia dla bliskich ofiar:

"Boże jaka tragedia … Współczuję rodzicom… nie ma nic gorszego jak stracić dziecko""Oby druga dziewczynka z tego wyszła""Niewyobrażalna tragedia"

Niestety, nie zabrakło również bezlitosnych i oskarżycielskich wpisów:

„Taka moda dziś wyprany mózg internetem”„Współczuć to można tylko maszyniście, bo przez takie idiotki będzie to przeżywał do końca życia.”„Nie współczuję dziewczynom. Same tego chciały, więc dla mnie to nie tragedia.”„Straszne. Co nimi kierowało, aby wtargnąć na tory? Zrobiły tylko kłopoty rodzinom i maszyniście.”"Pewnie kolejny „challenge” wśród młodzieży… Tak myślę"

Reakcje internautów dobitnie świadczą o tym, jak silne i zróżnicowane emocje budzi ten dramat. Z jednej strony widać głęboką empatię, z drugiej - surowe i bezkompromisowe oceny.

Maszynista po badaniach. Służby analizują materiał dowodowy

Bezpośrednio po zdarzeniu zbadano trzeźwość maszynisty szynobusu. Wynik badania nie budził żadnych wątpliwości - mężczyzna był trzeźwy. Z jego relacji wynika, że wtargnięcie na tory było tak nagłe, iż hamowanie awaryjne nie miało szans powodzenia. Pracownicy kolei zaznaczają, że udział w takich zdarzeniach stanowi ogromne obciążenie psychiczne.

Praca śledczych koncentruje się teraz na zbadaniu wszystkich okoliczności. Ważne będzie ustalenie, czy działania dziewczyn były efektem chwilowego impulsu, czy też zostały wcześniej zaplanowane. Kluczowe znaczenie dla śledztwa będą miały materiały wideo i oceny ekspertów.

Tu znajdziesz wsparcie. Ważne telefony dla osób w kryzysie

Korzystanie z pomocy w trudnych chwilach to oznaka siły. Nikt nie powinien zostawać sam w obliczu problemów, z którymi nie potrafi sobie poradzić. W Polsce działa wiele placówek oferujących profesjonalne wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Osoby zmagające się z trudnościami emocjonalnymi lub myślami samobójczymi mogą skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod wskazanymi numerami.

Niezmiernie ważna jest również nasza czujność. Jeśli podejrzewasz, że ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy, nie ignoruj tego. Nawet z pozoru niewinne sygnały mogą być wołaniem o ratunek. Skontaktowanie się z odpowiednią organizacją może uratować komuś życie.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W razie natychmiastowego zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.