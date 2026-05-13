Już 14 czerwca wielkie święto sportu na Pomorzu Zachodnim

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-05-13 13:04

Malownicze jeziora, zielone lasy i ta jedyna w swoim rodzaju atmosfera, dla której zawodnicy zjeżdżają się z najdalszych zakątków kraju - Triathlon Lipiany powraca.

Triathlon Lipiany 2026

i

Autor: Patryk Dulny Foto/ Materiały prasowe

Triathlon Lipiany w 2026 roku odbędzie się w formule jubileuszowej - będzie to 10. edycja wydarzenia!

Zawody przyjmą formę multisportowego weekendu: 13–14 czerwca. W sobotę zaplanowano gry i zabawy dla dzieci, zawody pływackie na wodach otwartych „Wądół Open Water” oraz „Bieg nad Wądołem”. Jednak główna część wydarzenia odbędzie się w niedzielę.

Organizatorzy przygotowali trasy dostosowane do każdego poziomu zaawansowania. Niezależnie od tego, czy dopiero planujesz swój pierwszy start, czy walczysz o życiówkę, w Lipianach znajdziesz dystans dla siebie:

  • Dystans 4:18:4 - 400 m pływania/18 km roweru/4 km biegu
  • Dystans Olimpijski - 1,5 km pływania/40 km roweru/10 km biegu
  • Dla tych, którzy wolą współpracę zamiast indywidualnej walki, przygotowano formułę sztafet: jeden płynie, drugi jedzie, trzeci biegnie
  • Triathlon Dzieci i Młodzików - 100 m/6 km/1 km 

W tegorocznej edycji spodziewany jest udział ok. 400 dorosłych zawodników z Polski i Niemiec oraz ok. 100 dzieci i młodzieży.

Piknik nad Odrą w Szczecinie
Przeczytaj także:
Dwie szkoły ze Szczecina znalazły się wśród 10 najlepszych szkół ponadpodstawow…