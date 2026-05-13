Już 14 czerwca wielkie święto sportu na Pomorzu Zachodnim

Triathlon Lipiany w 2026 roku odbędzie się w formule jubileuszowej - będzie to 10. edycja wydarzenia!

Zawody przyjmą formę multisportowego weekendu: 13–14 czerwca. W sobotę zaplanowano gry i zabawy dla dzieci, zawody pływackie na wodach otwartych „Wądół Open Water” oraz „Bieg nad Wądołem”. Jednak główna część wydarzenia odbędzie się w niedzielę.

Organizatorzy przygotowali trasy dostosowane do każdego poziomu zaawansowania. Niezależnie od tego, czy dopiero planujesz swój pierwszy start, czy walczysz o życiówkę, w Lipianach znajdziesz dystans dla siebie:

Dystans 4:18:4 - 400 m pływania/18 km roweru/4 km biegu

Dystans Olimpijski - 1,5 km pływania/40 km roweru/10 km biegu

Dla tych, którzy wolą współpracę zamiast indywidualnej walki, przygotowano formułę sztafet: jeden płynie, drugi jedzie, trzeci biegnie

Triathlon Dzieci i Młodzików - 100 m/6 km/1 km

W tegorocznej edycji spodziewany jest udział ok. 400 dorosłych zawodników z Polski i Niemiec oraz ok. 100 dzieci i młodzieży.