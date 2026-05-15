Gigant nad Bałtykiem jeszcze nie ruszył, a internauci już go ocenili

Hotel Gołębiewski w Pobierowie wzbudza w ostatnim czasie ogromne emocje. Okazuje się bowiem, że gigant nad Bałtykiem po wielu latach pracy w końcu otwiera drzwi dla pierwszych gości. Oficjalne otwarcie Gołębiewskiego w Pobierowie wyznaczono na 26 czerwca 2026 roku. Do tej daty pozostało więc jeszcze kilka tygodni, lecz mimo to już dziś w sieci widać negatywne opinie.

Gołębiewski Pobierowo zbiera negatywne opinie

Jeszcze przed przyjęciem pierwszych gości hotel ma zaledwie 3,7 gwiazdki na podstawie 372 opinii w Google. To wynik, który dla luksusowego obiektu aspirującego do miana jednego z najbardziej prestiżowych hoteli nad Bałtykiem może być sporym problemem wizerunkowym.

Choć obiekt jeszcze formalnie nie działa, internauci od miesięcy komentują zarówno samą inwestycję, jak i jej wpływ na okolicę. Wiele ocen nie dotyczy jakości obsługi czy standardu pokoi, lecz przede wszystkim:

wyglądu ogromnego kompleksu,

ingerencji w nadmorski krajobraz,

wieloletnich opóźnień budowy,

problemów administracyjnych i medialnych doniesień wokół inwestycji.

Hote ciaglel zamknięty. Cały teren i obiekt ogrodzony płotem, a w środku sztuczna palma i kilku robotników - napisał pan Roman w opiniach Google.

Wygląda koszmarnie. Mam nadzieję, że się nie otworzy lub otworzy się i zaraz zamknie. Magalomański i kiczowaty jak inne Gołębiewskie - czytamy w innej opinie na wizytówce Google.

Jednocześnie nie brakuje osób zachwyconych rozmachem projektu. Zwolennicy hotelu podkreślają, że obiekt może przyciągnąć turystów przez cały rok i znacząco wpłynąć na rozwój regionu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie

19

Hotel Gołębiewski w Pobierowie szykuje się na gości

Hotel Gołębiewski w Pobierowie wygląda na niemal gotowy do przyjęcia pierwszych gości. W ostatnich miesiącach wokół obiektu prowadzone są głównie prace wykończeniowe i porządkowe, a sam kompleks prezentuje się już jak działający resort. Na gości czekają już setki pokoi, 13 pięter, strefa SPA, baseny, kino czy bogata część gastronomiczna. Wszystko zapowiada się więc bardzo obiecująco. Jak będzie w rzeczywistości? Tego dowiemy się na koniec czerwca!