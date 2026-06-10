Pokoje i wnętrza w gigantycznym hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Powstający w nadmorskiej miejscowości kompleks od długiego czasu elektryzuje opinię publiczną. Część osób docenia inwestycyjny rozmach, podczas gdy pozostali z ogromnym zaskoczeniem obserwują gigantyczną budowlę usytuowaną tuż przy lesie. Z całą pewnością tej potężnej konstrukcji nie da się zignorować.

Sprawdziliśmy jak prezentuje się w środku niezwykle intrygujący nadbałtycki obiekt. Od razu po przekroczeniu progu staje się jasne, że mamy do czynienia z samowystarczalnym miasteczkiem wypoczynkowym, a nie klasycznym budynkiem noclegowym. Przepastne hole, niezwykle szerokie ciągi komunikacyjne oraz szykowne detale budują atmosferę rodem z najbardziej luksusowych kurortów południowej Europy.

Do kluczowych zalet tego miejsca należą oczywiście sypialnie, w których od samego początku uderza potężna przestrzeń. Goście mają tu do dyspozycji niezwykle szerokie miejsca do spania, osobną strefę relaksu z kanapą, a także wielkie szklane drzwi wychodzące prosto na zewnętrzny taras.

Właśnie krajobraz za oknem stanowi element najbardziej przykuwający uwagę odwiedzających. Ze znacznej części apartamentów doskonale widać gęsty las oraz błękit Morza Bałtyckiego. Przy sprzyjającej, słonecznej aurze poranna kawa na balkonie w takich okolicznościach przyrody staje się niezwykłym, zapadającym w pamięć doświadczeniem.

Wystrój pomieszczeń oparto na bardzo stonowanej, pełnej klasy estetyce. Królują tu przede wszystkim jasne barwy przełamane elementami drewna i dyskretnymi motywami marynistycznymi. Dzięki obecności wypoczynkowych mebli przestrzenie te zdecydowanie mocniej kojarzą się z pełnoprawnymi apartamentami niż zwykłymi pokojami do spania.

Dokładnie tak prezentuje się cała infrastruktura tego miejsca:

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Aquapark w hotelu Gołębiewski w Pobierowie przyciągnie tłumy

Duże poruszenie wywołuje również strefa basenowa, traktowana od fazy projektowej jako główny magnes na turystów. Ten wodny obszar przygotowano z rozmachem, oddając do dyspozycji niecki rekreacyjne, nowoczesne sauny oraz przestrzenie dedykowane najmłodszym gościom.

Prawdziwą furorę robi także pływalnia usytuowana na zewnątrz, która w najcieplejszych miesiącach roku ma ogromne szanse stać się głównym punktem spotkań i relaksu w całym resorcie. Wiele wskazuje na fakt, że to właśnie niezwykle bogata oferta wodna przyciągnie w te strony wczasowiczów.

Wielkość całego kompleksu potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wymagających bywalców największych polskich resortów. Gigantyczne przestrzenie wspólne, liczne punkty gastronomiczne, bary oraz szeroko rozwinięta strefa wellness pozwalają na komfortowe spędzenie całego urlopu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Budynek został zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej i pasa drzew. Choć wyprawa na piasek wiąże się z koniecznością zejścia po schodach przez piaszczyste wydmy, takie położenie wciąż pozostaje jedną z bezsprzecznie największych zalet całego przedsięwzięcia.

Największy hotel nad Bałtykiem to nowa wizytówka Pobierowa

Obiekt sygnowany znanym nazwiskiem już dzisiaj kusi rzesze zaintrygowanych turystów. Część z nich zjawia się tu, aby podziwiać ten nadmorski kolos, inni weryfikują jakość usług w zestawieniu z podobnymi zagranicznymi molochami. Obchód apartamentów i strefy wypoczynkowej prowadzi do jednego wniosku – skala jest porażająca.

Niezwykle obszerne sypialnie, wysokiej klasy umeblowanie, widok z tarasów prosto na fale i fantastyczne baseny budują potencjał na stworzenie jednego z najbardziej obleganych ośrodków na całej polskiej linii brzegowej. To jednak nadmorskie panoramy widziane z łóżka będą tym czynnikiem, który ostatecznie uwiedzie większość przyjezdnych.