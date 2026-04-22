Koszmarny wypadek na torach. Dwie nastolatki potrącone przez pociąg

Dramat na torach w okolicy Goleniowa

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w środę 22 kwietnia tuż przed godziną 14:00 na zalesionym fragmencie trasy w okolicach Goleniowa. Wypadek miał miejsce na jednotorowym szlaku w kierunku Koszalina i Kołobrzegu.

– Dwie osoby nieuprawnione, znajdujące się na torach, zostały potrącone przez pociąg relacji Szczecin Główny – Koszalin. Wstrzymany został ruch pociągów. Zostanie wznowiony po zakończeniu pracy policji i prokuratora – przekazał PAP rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Pod kołami rozpędzonego składu znalazły się dwie młode dziewczyny spacerujące po niedozwolonym terenie.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanych nastolatek w wieku ok. 15-16 lat. Jedna z nich poniosła śmierć na miejscu. Zgon nastąpił przed przybyciem ZRM, druga w stanie ogólnym ciężkim z urazem głowy i brzucha, po dokonaniu niezbędnych czynności ratunkowych została przekazana na pokład LPR - poinformowała PAP rzecznika prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Druga nastolatka śmigłowcem LPR została przetransportowana do Szpitala Zdroje w Szczecinie. Jej stan jest ciężki.

Na miejscu wypadku działały trzy zastępy straży pożarnej.

- Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu wsparcia zespołowi ratownictwa medycznego w zaopatrywaniu osób poszkodowanych - informuje asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Niestety u drugiej osoby stwierdzono zgon.

Ewakuacja pasażerów przez zalesiony teren

W momencie uderzenia w pojeździe szynowym przebywała około setka podróżnych. Na miejsce przybył Andrzej Chańko, dyrektor szczecińskiego oddziału spółki Polregio.

– Drużyna konduktorska prawdopodobnie przeprowadzi ich 700–800 metrów przez las, do najbliższego miejsca, gdzie mogą podjechać autobusy – wyjaśnił.”

Przewoźnik błyskawicznie przystąpił do organizowania zastępczych środków transportu drogowego dla klientów odciętych od stacji docelowych.

Ruch pociągów na linii 402 sparaliżowany. Przynajmniej siedem składów zablokowanych

Przedstawiciele PKP PLK zaznaczają, że wspomniany odcinek obsługiwany jest wyłącznie przez tabor należący do Polregio. Z powodu wypadku aż siedem zaplanowanych do godziny 17:00 kursów musiało zostać anulowanych lub wstrzymanych.

– Zaleciliśmy przewoźnikowi uruchomienie komunikacji zastępczej – poinformował Pietrzykowski, dodając, że utrudnienia mogą potrwać dłużej.

