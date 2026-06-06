28-latek ukradł worki z butelkami i użył gazu pieprzowego. Grozi mu wieloletnie więzienie

System kaucyjny w Polsce kusi złodziei. Kradzież butelek w Stargardzie

Funkcjonujący w naszym kraju od niedawna mechanizm kaucyjny zaczął przysparzać dość nieprzewidzianych kłopotów. Okazuje się, że zwracane za drobną opłatą plastikowe opakowania bardzo szybko przyciągnęły uwagę drobnych przestępców. Funkcjonariusze z różnych regionów zgłaszają pierwsze kradzieże worków ze zużytymi butelkami, jednak niedawny incydent ze Stargardu przejdzie do historii ze względu na agresję napastnika.

Zdarzenie miało miejsce 31 maja, kiedy to 28-letni sprawca postanowił przywłaszczyć sobie dwa worki z plastikowymi opakowaniami. Choć same łupy nie przedstawiały ogromnej wartości majątkowej, złodziejowi wystarczyła wizja łatwego zysku, aby zaryzykować popełnienie poważnego przestępstwa o charakterze rozbójniczym.

28-latek użył gazu pieprzowego w Stargardzie, aby obronić skradzione butelki

Całą sytuację dostrzegł przypadkowy przechodzień, który natychmiast ruszył w stronę sprawcy, aby udaremnić mu ucieczkę. Zaskoczony 28-latek postanowił za wszelką cenę obronić swój łup i zaatakował interweniującego świadka gazem pieprzowym.

Mimo stanowczego oporu oraz wyraźnych chęci wymknięcia się z miejsca zdarzenia, sprawca ostatecznie wpadł w ręce obywatela, po czym natychmiast wezwano mundurowych. Przybyli na miejsce policjanci obezwładnili krewkiego mężczyznę i błyskawicznie przetransportowali go do miejscowego komisariatu.

Policja w Stargardzie stawia zarzut kradzieży rozbójniczej za butelki

Zgromadzone przez śledczych twarde dowody wystarczyły, aby oficjalnie oskarżyć 28-letniego agresora o kradzież rozbójniczą. Z tego powodu młodemu mężczyźnie grozi teraz bardzo długa odsiadka za murami zakładu karnego.

- Przypominamy, że użycie przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego mienia stanowi przestępstwo kradzieży rozbójniczej, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności — podkreśla mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Decyzją organów ścigania agresywny sprawca został tymczasowo objęty policyjnym dozorem. Teraz cały zebrany materiał trafi do sądu, który wyda ostateczny wyrok w sprawie kradzieży worków z opakowaniami.

Dlaczego butelki PET stały się głównym celem dla złodziei po wprowdzeniu kaucji?

Od momentu uruchomienia nowego programu każda plastikowa butelka PET zyskała konkretną wycenę finansową, wynoszącą zazwyczaj 50 groszy. W związku z tym dwa pełne worki takich śmieci potrafią przynieść kilkadziesiąt złotych całkowicie darmowego zarobku, co dla części osób stanowi wystarczający powód do naruszania prawa.

To zajście doskonale obrazuje całkowicie nowe zjawisko w polskim półświatku, napędzane przez przepisy o zwrocie opakowań. Opróżnione butelki regularnie padają łupem złodziei, a zdeterminowani sprawcy nie zawahają się przed użyciem siły fizycznej, aby tylko zachować przywłaszczony towar.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie