Przed nami druga edycja charytatywnego festynu „Zwierzogranie”.

Wydarzenie jest wspólną inicjatywą organizatorów oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Projekt Police.

Głównym jego założeniem jest integracja lokalnej społeczności wokół tematu ochrony praw zwierząt oraz zbiórka funduszy na rzecz schroniska w Dobrej. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje, eksperckie porady oraz okazja do realnego wsparcia potrzebujących czworonogów.Festyn został zaplanowany jako wydarzenie familijne, otwarte dla właścicieli psów oraz wszystkich pasjonatów zwierząt.

W agendzie spotkania przewidziano: pokazy psich umiejętności, konsultacje ze specjalistami, licytacje charytatywne, strefę wystawców (stoiska z unikalnymi fantami, rękodziełem oraz domowymi słodkościami i wypiekami), konkursy z nagrodami.Wszelkie środki finansowe oraz dary rzeczowe zebrane podczas tegorocznej edycji zostaną przekazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

Organizatorzy postawili przed sobą pięć kluczowych zadań, które mają długofalowo odmienić los bezbronnych czworonogów: finansowanie zabiegów chirurgicznych, powszechne czipowanie, wsparcie instytucjonalne, doposażenie weterynaryjne oraz edukacja społeczna z zakresu odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi.

Wstęp wolny. Organizatorzy zachęcają także do przyjścia z własnymi czworonogami.

Wymagane jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i zabranie ze sobą dobrego humoru.

Nasza stacja jest patronem medialnym wydarzenia.