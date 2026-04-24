Uchodźcy z Somalii próbowali dostać się do Niemiec. Wpadli w ręce pograniczników

Zatrzymani tuż przed granicą

Do zatrzymania doszło 20 kwietnia. Patrol z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie namierzył samochód, którym podróżowało czterech pełnoletnich Somalijczyków oraz ich kierowca – 27‑letni obywatel Ukrainy. Cudzoziemcy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów, nie posiadali prawa pobytu i – jak sami przyznali – nielegalnie przekroczyli granicę litewsko‑polską.

Mężczyźni zeznali, że ich celem były Niemcy. Funkcjonariusze udaremnili jednak próbę przemytu, zatrzymując grupę jeszcze po polskiej stronie.

Somalijczycy skazani i odesłani na Litwę

Zatrzymani cudzoziemcy przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia i dobrowolnie poddali się karze. Sąd Rejonowy Szczecin–Prawobrzeże wymierzył im po 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz zobowiązał do pokrycia kosztów sądowych.

W ramach procedury readmisji 22 kwietnia zostali przekazani stronie litewskiej, skąd – jak twierdzili – wjechali do Polski.

Kurier za 1000 dolarów w krypto

Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają 27‑letniego Ukraińca. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał zorganizować nielegalne przekroczenie granicy w zamian za 1000 dolarów w kryptowalutach. On również przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze.

Sąd wymierzył mu rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 20 tys. zł grzywny oraz obowiązek pokrycia kosztów postępowania. To jednak nie koniec.

Zakaz wjazdu do Schengen i ośrodek strzeżony

Decyzją szczecińskiego sądu Ukrainiec został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, gdzie czeka na przymusowe wydalenie z Polski. Przez najbliższe 5 lat nie będzie mógł wjechać do żadnego kraju strefy Schengen.

Straż Graniczna podkreśla, że to kolejna w ostatnich tygodniach próba nielegalnego tranzytu migrantów przez Polskę do Niemiec, udaremniona dzięki wzmożonym kontrolom w rejonie zachodniej granicy.

