Uchodźcy z Somalii próbowali dostać się do Niemiec. Wpadli w ręce pograniczników

Grzegorz Kluczyński
2026-04-24 14:05

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej po raz kolejny przerwali próbę nielegalnej migracji przez Polskę do Niemiec. Tuż przed granicą zatrzymano czterech mężczyzn podających się za obywateli Somalii oraz 27‑letniego Ukraińca, który – jak ustalono – miał ich przewieźć za kryptowaluty.

Somalijczycy zatrzymani przez Straż Graniczną

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Zatrzymani tuż przed granicą

Do zatrzymania doszło 20 kwietnia. Patrol z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie namierzył samochód, którym podróżowało czterech pełnoletnich Somalijczyków oraz ich kierowca – 27‑letni obywatel Ukrainy. Cudzoziemcy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów, nie posiadali prawa pobytu i – jak sami przyznali – nielegalnie przekroczyli granicę litewsko‑polską.

Mężczyźni zeznali, że ich celem były Niemcy. Funkcjonariusze udaremnili jednak próbę przemytu, zatrzymując grupę jeszcze po polskiej stronie.

Somalijczycy skazani i odesłani na Litwę

Zatrzymani cudzoziemcy przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia i dobrowolnie poddali się karze. Sąd Rejonowy Szczecin–Prawobrzeże wymierzył im po 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz zobowiązał do pokrycia kosztów sądowych.

W ramach procedury readmisji 22 kwietnia zostali przekazani stronie litewskiej, skąd – jak twierdzili – wjechali do Polski.

Kurier za 1000 dolarów w krypto

Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają 27‑letniego Ukraińca. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał zorganizować nielegalne przekroczenie granicy w zamian za 1000 dolarów w kryptowalutach. On również przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze.

Sąd wymierzył mu rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 20 tys. zł grzywny oraz obowiązek pokrycia kosztów postępowania. To jednak nie koniec.

Zakaz wjazdu do Schengen i ośrodek strzeżony

Decyzją szczecińskiego sądu Ukrainiec został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, gdzie czeka na przymusowe wydalenie z Polski. Przez najbliższe 5 lat nie będzie mógł wjechać do żadnego kraju strefy Schengen.

Straż Graniczna podkreśla, że to kolejna w ostatnich tygodniach próba nielegalnego tranzytu migrantów przez Polskę do Niemiec, udaremniona dzięki wzmożonym kontrolom w rejonie zachodniej granicy.

