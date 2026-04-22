Polak przewoził trzech migrantów do Niemiec. Akcja Straży Granicznej i surowe konsekwencje

Cudzoziemcy bez dokumentów w aucie Polaka

Do zdarzenia doszło 20 kwietnia. Funkcjonariusze z szczecińskiej placówki Straży Granicznej zatrzymali do kontroli samochód, w którym znajdowało się trzech dorosłych obywateli Afganistanu. Mężczyźni dysponowali wyłącznie afgańskimi paszportami i nie posiadali żadnych dokumentów pozwalających na legalny wjazd lub pobyt w Polsce.

Celem ich podróży były Niemcy. W rolę kierowcy wcielił się 62-letni Polak, który świadczył cudzoziemcom usługi transportowe.

Kary dla obywateli Afganistanu i powrót na Litwę

Zatrzymani mężczyźni otrzymali zarzuty związane z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej. Afgańczycy od razu przyznali się do popełnienia przestępstwa i wyrazili zgodę na dobrowolne poddanie się karze. Zostali skazani na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwuletni okres próby, muszą także opłacić koszty procesu.

Po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur, funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili readmisję, przekazując zatrzymanych z powrotem na terytorium Litwy.

Zarzuty dla 62-letniego kuriera z Polski

Odpowiedzialności nie uniknął także 62-letni kierowca. Polak usłyszał zarzut organizacji nielegalnego przekraczania granicy państwowej. Mężczyzna również przyznał się do winy.

Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, z obowiązkiem regularnego zgłaszania się w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku.

Straż Graniczna o skali procederu

Mimo że ta konkretna sytuacja została szybko rozwiązana bez poważniejszych incydentów, przedstawiciele Straży Granicznej zaznaczają, że nielegalne trasy przerzutowe przez Polskę do Niemiec są wciąż bardzo aktywne. Cudzoziemcy regularnie korzystają z pomocy kurierów. Wielu przewoźników – w tym także Polaków – angażuje się w ten nielegalny proceder, traktując go jako okazję do łatwego zysku.

Czy dostaniesz się do straży granicznej? Takie pytania mogą pojawić się w teście Pytanie 1 z 35 Co oznacza skrót PKW? Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wypadków Polska Kolej Wąskotorowa Następne pytanie