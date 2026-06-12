Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty. Pomieści 3 razy więcej gości niż wieś ma mieszkańców

Uroczyste otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Długo oczekiwana inwestycja na polskim wybrzeżu wreszcie została sfinalizowana. Oficjalne otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie odbyło się 10 czerwca 2026 roku. Wydarzenie to przyciągnęło rzesze zainteresowanych, a relację z uroczystości można znaleźć w reportażu tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

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Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Nowy kompleks nad Bałtykiem robi furorę

Ogromny kompleks wypoczynkowy rozpoczął już działalność i obsługuje pierwszych turystów, zachwyconych dostępnymi atrakcjami. Obiekt wyróżnia się nie tylko swoją potężną bryłą. Zdolność do ugoszczenia około 3000 osób sprawia, że jego pojemność trzykrotnie przewyższa liczbę wszystkich stałych mieszkańców Pobierowa.

Unikalna inwestycja w skali Europy

Rozmach zrealizowanego projektu jest rzadko spotykany, nie tylko nad Bałtykiem, ale wręcz na całym kontynencie. W ramach kompleksu przygotowano tysiące pokoi, bogatą strefę rekreacyjną z basenami, sale konferencyjne oraz liczne restauracje. Z powodu swoich gabarytów budynek góruje nad okolicą, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na zachodnim wybrzeżu.

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Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Pobierowo zdominowane przez turystów

Samo Pobierowo to stosunkowo mała miejscowość, którą na stałe zamieszkuje zaledwie około 1000 osób. Oznacza to, że nowo wybudowany obiekt może pomieścić trzy razy więcej ludzi niż lokalna społeczność.

Taka proporcja wzbudza podziw. W przypadku pełnego obłożenia hotelu, turyści przebywający w jego murach wielokrotnie zdominowaliby liczebnie wszystkich stałych mieszkańców tego nadmorskiego kurortu.