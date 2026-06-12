Zaskakujące słowa o hotelu w Pobierowie. Brytyjczycy piszą o "zacumowanym wycieczkowcu"

Brytyjskie media komentują giganta nad Bałtykiem

Zagraniczni redaktorzy z uwagą śledzą doniesienia o gigantycznym obiekcie zlokalizowanym na polskim wybrzeżu w Pobierowie. Na łamach słynnego "The Sun" ukazał się tekst, w którym dziennikarze wprost nazwali kompleks imponującą bryłą, przypominającą swoim wyglądem potężny statek rejsowy przycumowany do brzegu. W publikacji zaakcentowano przede wszystkim niewiarygodny wręcz rozmach całego przedsięwzięcia, w którym zaplanowano aż 1200 pomieszczeń dla gości rozmieszczonych na wielu poziomach, przez co budynek zyskał miano jednego z największych tego typu w naszej części kontynentu.

Gołębiewski w Pobierowie budzi emocje za granicą

Jeszcze zanim gigant z Pobierowa oficjalnie przyjął pierwszych gości, zdążył zyskać ogromny rozgłos w całej Europie. Powstający obiekt regularnie trafia na czołówki nie tylko krajowych serwisów informacyjnych, ale również zagranicznej prasy z Niemiec, Danii czy Wielkiej Brytanii. Powszechne zdumienie wywołuje głównie niewyobrażalna wielkość budynku, jego doskonała lokalizacja tuż przy samej plaży oraz chętnie przywoływane przez dziennikarzy analogie do ogromnego, zacumowanego w nadmorskim kurorcie statku wycieczkowego.

Marzy ci się pobyt w hotelu tak ogromnym, że przypomina zacumowany wycieczkowiec? Masz szczęście - napisał brytyjski dziennik "The Sun". Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Sprawdziliśmy osobiście, jak wygląda nowy hotel Gołębiewski w Pobierowie

Podczas oficjalnego debiutu, zaplanowanego na 10 czerwca 2026 roku, mieliśmy szansę na własne oczy zobaczyć ten potężny kompleks, który od samego początku przytłaczał swoim ogromem. Kiedy stanie się na zewnątrz, można odnieść wrażenie bycia maleńką mrówką w zderzeniu z wielkością całej bryły. Z kolei w środku na każdym kroku widać wszechobecny luksus i wytworny styl, co w równym stopniu dotyczy również zjawiskowych stref wypoczynkowych oraz otwartych basenów. Dokładny opis tego miejsca wraz z galerią fotografii jest dostępny tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było