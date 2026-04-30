Co dalej z ogromnymi zbiornikami paliwowymi? Zapadła ważna decyzja

Zawieszenie budowy zbiorników w Podjuchach na 18 miesięcy

Prezydent Szczecina postanowił na półtora roku wstrzymać procedurę wydawania warunków zabudowy dla przedsiębiorstwa stawiającego bazę paliwową bez stosownych zezwoleń. O tym kluczowym dla sprawy kroku poinformował opinię publiczną wiceprezydent miasta, Marcin Biskupski.

Nielegalna inwestycja firmy Oktan Energy przy ulicy Szklanej

Inwestycja przy ulicy Szklanej zakłada budowę potężnych magazynów na paliwo o pojemności przekraczającej 160 tysięcy metrów sześciennych, a za jego realizację odpowiada spółka Oktan Energy & V/L Service. Prace budowlane toczyły się tam przez długie miesiące, chociaż podmiot odpowiedzialny za inwestycję:

nie dysponował zatwierdzonym pozwoleniem na realizację prac budowlanych,

nie uzyskał stosownych decyzji o warunkach zabudowy,

pominął obowiązek zgłoszenia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

nie zatrudnił oficjalnie żadnego kierownika nadzorującego plac budowy.

Jako pierwsi alarm w tej sprawie podnieśli okoliczni mieszkańcy. To właśnie dzięki ich determinacji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wkroczył na teren inwestycji, przeprowadził niezbędne kontrole i nakazał natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót.

Najpierw plan zagospodarowania, potem decyzje dla inwestora

Zastępca prezydenta Szczecina, Marcin Biskupski, odniósł się do kwestii wstrzymania procedur na kilkanaście miesięcy. Jak wyjaśnił samorządowiec, takie działanie ma umożliwić „kształtowanie przestrzeni tego miejsca poprzez plan zagospodarowania przestrzennego”.

To w praktyce oznacza, że szczeciński magistrat chce najpierw precyzyjnie ustalić przeznaczenie tych terenów w Podjuchach, zanim podejmie jakiekolwiek wiążące kroki prawne wobec przedsiębiorcy budującego zbiorniki.

Firma paliwowa walczy o legalizację samowoli

Chociaż spółka dostarczyła dokumenty o ustalenie warunków zabudowy dopiero 19 grudnia, maszyny budowlane pracowały na miejscu znacznie wcześniej. Po interwencji nadzoru i zablokowaniu robót inwestor złożył 13 kwietnia wniosek o wszczęcie procedury legalizacyjnej.

Radni Koalicji Obywatelskiej informują służby o nieprawidłowościach

W poniedziałek przedstawiciele klubu radnych Koalicji Obywatelskiej oficjalnie przekazali, że skierowali zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do kilku ważnych instytucji. Stosowne dokumenty trafiły do:

prokuratury,

policji,

prezydenta Szczecina,

Wód Polskich.

Samorządowcy zwracają szczególną uwagę na ewidentne łamanie procedur oraz potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z lokowania tak ogromnych zasobów paliwowych w bezpośrednim sąsiedztwie koryta Odry.

Przyszłość bazy paliwowej w Szczecinie pod znakiem zapytania

Decyzja o wstrzymaniu procedur administracyjnych na półtora roku jednoznacznie blokuje przedsiębiorcy drogę do szybkiego uzyskania dokumentacji niezbędnej do wznowienia prac. Ostateczny los tej niezwykle kontrowersyjnej zabudowy będzie teraz zależał od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który na nowo zdefiniuje funkcje terenów w pobliżu wody.

15

Sonda Czy zbiorniki na paliwo w Szczecinie-Podjuchach powinny zostać rozebrane? Tak Nie Nie mam zdania