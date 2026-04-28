Potężne zbiorniki na paliwo powstały bez pozwoleń. Sprawa trafia na biurko prokuratora

Służby zbadają sprawę instalacji w Szczecinie Podjuchach

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej przekazali informację o skierowaniu czterech pism zawiadamiających organy ścigania o nieprawidłowościach przy wznoszeniu paliwowego kompleksu nad Odrą Wschodnią. Przez wiele miesięcy powstawało tam siedem gigantycznych konstrukcji, choć inwestor nie posiadał wymaganych przez prawo decyzji administracyjnych i zgód.

– Cztery zawiadomienia zostały wysłane pocztą – przekazał PAP radny KO i prawnik Stanisław Kaup.

Stosowne dokumenty trafiły na biurka szczecińskiej policji, prokuratury, a także do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i prezydenta miasta. Samorządowcy domagają się szczegółowego sprawdzenia, czy naruszono obowiązujące przepisy i oczekują wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec odpowiedzialnych osób.

Zarzuty z kodeksu karnego i zagrożenie dla obszaru Natura 2000

W dokumentach przesłanych śledczym wskazano na potencjalne złamanie artykułu 160 Kodeksu karnego, mówiącego o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego. Radni zwrócili również uwagę na przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, przywołując kolejne paragrafy. Teren budowy graniczy bezpośrednio z chronionym ekosystemem Natura 2000. Dodatkowe pismo powędrowało do funkcjonariuszy w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia budowlanego polegającego na prowadzeniu prac bez odpowiedniego nadzoru technicznego.

– Wysyłamy też wniosek do komisariatu policji Szczecin Dąbie (…) – wyjaśnił Kaup.

Kwestie związane z ewentualnymi zanieczyszczeniami zgłoszono szczecińskiemu magistratowi. Z kolei Wody Polskie mają zweryfikować, czy firma w ogóle postarała się o niezbędne operaty wodnoprawne do prowadzenia tego typu przedsięwzięcia.

Inwestor Oktan Energy próbował obejść procedury

Potężna baza paliwowa, która docelowo ma pomieścić 160 tysięcy metrów sześciennych surowca, realizowana jest na zlecenie przedsiębiorstwa Oktan Energy & V/L Service. Firma dysponowała jedynie oceną oddziaływania na środowisko, jednak zignorowała konieczność uzyskania warunków zabudowy oraz oficjalnego pozwolenia na rozpoczęcie robót. Prace toczyły się bez informowania nadzoru budowlanego.

Sytuacja wyszła na jaw wyłącznie dzięki interwencjom zaniepokojonych mieszkańców okolicznych osiedli. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wielokrotnie wizytował plac budowy, co ostatecznie skutkowało wydaniem 23 marca oficjalnej decyzji o wstrzymaniu wszelkich robót. Właściciel infrastruktury dopiero 13 kwietnia wystąpił z dokumentacją o legalizację swojej samowoli.

Samorządowcy żądają rozbiórki i zmiany planu zagospodarowania

Działacze miejscy nie zamierzają odpuszczać i deklarują podjęcie wszelkich kroków prowadzących do całkowitego zablokowania nielegalnego przedsięwzięcia.

– Oczekujemy jednoznacznie nie tylko tego, aby ta inwestycja została zatrzymana, ale również i rozebrana – podkreślił przewodniczący klubu KO Łukasz Tyszler.

Kolejny z samorządowców, Roman Herczyński, zauważył drastyczne braki w dokumentacji, takie jak brak zatrudnionego kierownika, fizycznego dziennika budowy oraz podstawowego planu bezpieczeństwa dla pracowników.

– Kwestie związane z ochroną uczestników procesu budowlanego tutaj w ogóle nie były zachowane – stwierdził.

Przedstawiciele miasta planują zablokować procedurę wydawania warunków zabudowy na okres nawet kilkunastu miesięcy. Taki bufor czasowy pozwoliłby radzie na wdrożenie stosownego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, co skutecznie zahamowałoby powstawanie podobnych obiektów w najbliższej przyszłości.

– Na pewno ta samowola jeszcze bardziej nas wyczuliła na to, jakie elementy powinny znaleźć się w zapisach MPZP – powiedział Tyszler.

Sądowa batalia o przyszłość paliwowego kompleksu

Inicjatorzy działań kontrolnych przyznają, że ostateczne rozstrzygnięcia wykraczają poza kompetencje samej rady. Kluczowe wytyczne dla tego terenu leżą w gestii Wydziału Architektury i Budownictwa. Skomplikowany spór wokół gigantycznych instalacji paliwowych prawdopodobnie znajdzie swój finał w salach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

