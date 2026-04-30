Zabytkowa ruina w centrum Szczecina w końcu odzyska blask. Co powstanie w miejscu dawnej przychodni?

Rezydencja Aleja Fontann. Dawna przychodnia w Szczecinie przestanie straszyć

Wzniesiony u schyłku XIX wieku obiekt przez wiele lat pełnił funkcję niezwykle popularnej przychodni medycznej. Adres w centrum znali niemal wszyscy, a o zdrowie dbały tu kolejne pokolenia Szczecinian. Gdy ponad dwie dekady temu zamknięto placówkę, budynek trafił w ręce prywatnych właścicieli. Niestety, kamienica stała całkowicie opuszczona, a jej stan techniczny z każdym rokiem ulegał postępującej degradacji.

Przełom nastąpił w 2022 roku, gdy zrujnowaną nieruchomość przejęła Grupa Capital Park. Przedsiębiorstwo ogłosiło ambitny projekt rewitalizacji pod nazwą Rezydencja Aleja Fontann bezpośrednio nawiązuje do legendarnego miejsca na Alei Jana Pawła II.

Kredyt na apartamenty w Szczecinie. Deweloper podpisał umowę z wykonawcą

Deweloper zamknął najważniejszą fazę przygotowań. Generalnym wykonawcą inwestycji została firma KOMA, z którą zawarto kontrakt. Udało się też zabezpieczyć niezbędne fundusze, w czym pomógł Bank Ochrony Środowiska, przyznając 61 mln zł finansowania. Roboty budowlane rozpoczną się w najbliższych tygodniach.

– Cieszy nas, że do współpracy dołączyli doświadczeni partnerzy, a projekt pozwoli przywrócić wartość obiektowi, który pozostawał nieużytkowany przez ponad 20 lat – podkreśla Marcin Juszczyk, Partner Zarządzający i Wiceprezes Zarządu Grupy Capital Park.

Luksusowe apartamenty przy Placu Grunwaldzkim. Szczegóły inwestycji

Projekt zakłada kapitalny remont trzyskrzydłowego, neobarokowego gmachu. Głównym celem jest uratowanie najcenniejszych detali. Zjawiskowa elewacja i zjawiskowe klatki schodowe przejdą staranną odnowę. Mimo historycznego rodowodu, budynek zyska nowe wyposażenie i zostanie w pełni dostosowany do rygorystycznych, współczesnych standardów.

Kluczowe założenia szczecińskiej inwestycji obejmują:

62 luksusowe lokale o łącznym metrażu około 5600 mkw.

niektóre apartamenty osiągną wysokość ponad 4 metrów

stworzenie nadbudowy, rekonstruującej utraconą w czasie wojny wielkość dachu

budynek zaoferuje mieszkańcom 6 pięter naziemnych

wybudowanie dwupoziomowego parkingu podziemnego, co jest ewenementem w starych budowlach

koncepcję wizualną przygotowało biuro DEDECO, a za konstrukcję odpowiada Fort Polska

Każdy element zastosowanych modyfikacji zyskał oficjalną aprobatę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ekologiczna rewitalizacja. Kamienica Capital Park z unijnymi standardami

Bank Ochrony Środowiska włączył inwestycję w poczet projektów przyjaznych naturze. Użyte technologie sprawią, że zapotrzebowanie na energię pierwotną zmniejszy się o przeszło 23 tysiące kWh rocznie. Z kolei wskaźnik EP osiągnie 63,3 kWh/(m²·rok), plasując się bezpiecznie poniżej aktualnych, rygorystycznych norm prawnych.

– To przykład inwestycji, która łączy rewitalizację tkanki miejskiej z poprawą efektywności energetycznej – zaznacza Marta Wysocka z Banku Ochrony Środowiska.

Kiedy koniec prac? Część detali architektonicznych sprzed wojny nie wróci

Sprzedaż lokali wystartuje w drugiej połowie maja, z kolei finał robót wyznaczono na ostatni kwartał 2028 roku. Jeżeli harmonogram zostanie zachowany, gmach przy Placu Grunwaldzkim awansuje do grona najbardziej elitarnych adresów w Szczecinie. Obiekt ma stanowić żywy dowód na skuteczną rewitalizację i ponowne włączenie unikalnej, przedwojennej architektury w tętniący życiem krajobraz miejski.

Udostępnione przez inwestora grafiki poglądowe pokazują, że zmieni się zwieńczenie budowli, gdzie pojawią się dwa dodatkowe piętra. Niestety, ku zmartwieniu części mieszkańców, zaniechano pomysłu rekonstrukcji oryginalnych wieżyczek oraz szczytów, utraconych w czasie II wojny światowej. Taki zabieg planowali zrealizować poprzedni właściciele działki, lecz ostatecznie wycofali się z zamysłu gruntownej modernizacji i utworzenia pod tym adresem hotelu.

14

