Nowa inwestycja w miejscu dawnego Energopolu. Znamy szczegóły!

Upadek giganta budowlanego. Historia działki po Energopol-Szczecin

Przez dziesięciolecia parcele położone przy ulicy Świętego Floriana stanowiły własność powołanego w 1949 roku Energopolu-Szczecin, który odgrywał kluczową rolę w branży budowlanej całego regionu. Spółka odpowiadała za realizację niezwykle istotnych projektów drogowych oraz prac hydrotechnicznych, natomiast jej centrala mieściła się w bliskim sąsiedztwie kościoła ewangelicko-augsburskiego – jednego z nielicznych ocalałych po drugiej wojnie światowej budynków na tym obszarze.

Kryzys w przedsiębiorstwie rozpoczął się na dobre w 2018 roku, kiedy zaprzestano spłaty długów i przerwano prace na wielu placach, w tym przy modernizacji węzła drogowego Kijewo. Zaledwie rok później wpłynął oficjalny wniosek o upadłość, a w marcu 2020 roku szczeciński sąd ostatecznie zatwierdził bankructwo tej niegdyś potężnej firmy.

Proces wyburzania historycznej siedziby zainicjowano w 2025 roku. Wcześniej syndyk masy upadłościowej zaoferował ten atrakcyjny teren nabywcom, ustalając cenę wyjściową na poziomie 6,3 miliona złotych.

Prowadzone prace rozbiórkowe odsłoniły pozostałości przedwojennej zabudowy mieszkalnej. Przechodnie wciąż mogą dostrzec zza płotów dobrze zachowane piwnice i fundamenty historycznych kamienic, które dawniej zdobiły ten fragment Szczecina.

Autor: Grzegorz Kluczyński

Nowe osiedle na Łasztowni. Setki mieszkań od dewelopera ATAL

Z opublikowanych przez inwestora komunikatów wynika, że na omawianym obszarze powstanie:

siedmiokondygnacyjny obiekt mieszczący dokładnie 219 lokali mieszkalnych

pięć zlokalizowanych na parterze przestrzeni o charakterze usługowym

lokale o zróżnicowanej powierzchni, wynoszącej od 26 do 82 metrów kwadratowych

strefa wejściowa o charakterze reprezentacyjnym, infrastruktura rowerowa, plac do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz miejsce zabaw dla najmłodszych

Finał inwestycji wyznaczono na drugi kwartał 2028 roku, kiedy to budynek ma zostać oddany do użytku.

Spółka deweloperska mocno akcentuje atrakcyjność wybranego miejsca, określając je mianem jednego z najbardziej perspektywicznych punktów na mapie miasta.

„Wybierając ATAL Floriana, stajesz się częścią dzielnicy przechodzącej spektakularną metamorfozę”

– takie zapewnienia znalazły się w oficjalnych folderach promujących opisywane przedsięwzięcie.

Cennik mieszkań na Łasztowni. Ile zapłacimy za ATAL Floriana?

Katalog dostępnych nieruchomości obejmuje różnorodne warianty – od niewielkich, 26-metrowych kawalerek stanowiących doskonałą lokatę kapitału, poprzez klasyczne mieszkania dwu- i trzypokojowe w przedziale od 40 do 65 m². Z myślą o potrzebach dużych rodzin zaprojektowano z kolei obszerne lokale, których metraż sięga nawet 82 metrów kwadratowych.

Koszt zakupu jednego metra kwadratowego rozpoczyna się od kwoty 11 600 złotych. Eksperci rynku nieruchomości zgodnie zauważają, że takie stawki pozycjonują ten szczeciński projekt w ekskluzywnym segmencie premium.

Metamorfoza Łasztowni. Kiedyś port, dziś architektoniczna duma Szczecina

Jeszcze dziesięć lat temu ten fragment miasta stanowił wyłącznie zaplecze przemysłowe dla działalności portowej. Obecnie sytuacja na Łasztowni wygląda zupełnie inaczej, co potwierdza Laura Hołowacz, inicjatorka odnowy wyspy, określająca ten teren jako miejsce o „absolutnie gigantycznym potencjale wynikającym z zieleni, wody i postindustrialnej zabudowy”.

W minionym czasie na terenie wyspy z powodzeniem zrealizowano inwestycje obejmujące:

nowoczesny budynek Morskiego Centrum Nauki

ośrodek kulturalny funkcjonujący w zrewitalizowanych murach Starej Rzeźni

przestrzeń biurową w ramach kompleksu Lastadia Office

zmodernizowane, przyciągające spacerowiczów nadodrzańskie bulwary

Dodatkowo na obszarze Łasztowni przewiduje się budowę nowoczesnego gmachu Teatru Współczesnego. Wizualizacje tej długo wyczekiwanej przez szczecinian placówki kulturalnej zaprezentowano publicznie w zeszłym tygodniu.

Samorząd lokalny bez przerwy inwestuje w transformację wyspy. Proces ten jest dodatkowo napędzany przez podmioty prywatne, które systematycznie wznoszą kolejne obiekty mieszkalne i komercyjne w tej części aglomeracji.

Sąsiedztwo ATAL Floriana. Grand Bulvar już przyjmuje lokatorów

Realizowany przez ogólnopolskiego dewelopera obiekt to już druga tak duża inwestycja przy samej ulicy Świętego Floriana. Dokładnie po przeciwnej stronie drogi dobiegła końca budowa innowacyjnego gmachu Grand Bulvar. Ten wielofunkcyjny budynek przykuwa uwagę oryginalną bryłą i mocno odróżnia się od innych realizacji w branży.

Nowe życie Kępy Parnickiej. Inwestycje w miejscu dawnych fabryk

Działalność firmy na tym terenie nie ogranicza się wyłącznie do jednej działce. W bliskim sąsiedztwie, na Kępie Parnickiej, ATAL kontynuuje budowę osiedla Heyki City, w ramach którego powstanie wysoki na kilkanaście pięter budynek. Co więcej, inwestor dysponuje także gruntami po historycznej fabryce Polmo, zlokalizowanymi wzdłuż alei Wojska Polskiego.

Obszar, który zaledwie kilka lat wstecz był symbolem upadających szczecińskich zakładów, błyskawicznie przeobraża się w elitarny kwartał inwestycyjny. Wznoszony kompleks doskonale współgra z wielką przebudową okolicy, która od dłuższego czasu całkowicie odmienia zarówno architektoniczny wizerunek, jak i ogólną atmosferę tej nadwodnej dzielnicy.

