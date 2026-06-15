Krytykowane zejście na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Jeszcze zanim ogromny kompleks w zachodniopomorskim kurorcie oficjalnie przyjął pierwszych gości, informowaliśmy o sporych kontrowersjach wokół infrastruktury wokół budynku. W internecie opublikowano wideo prezentujące niezwykle skromne i ciasne schodki, którymi turyści mają docierać bezpośrednio nad brzeg Bałtyku z tego gigantycznego obiektu. Nagranie błyskawicznie wywołało falę negatywnych komentarzy i spore oburzenie wśród użytkowników sieci, którzy spodziewali się znacznie bardziej okazałej drogi.

Nowe nagranie z hotelu Gołębiewski. Wąskie zejście na plażę oburzyło internautów.

Postanowiliśmy osobiście zweryfikować te doniesienia podczas niedawnej inauguracji działalności luksusowego obiektu i na własne oczy oceniliśmy sporną konstrukcję. Okazało się, że to dość tradycyjne schody, które można często spotkać w nadmorskich miejscowościach tuż przy plażach. Trzeba liczyć się z tym, że pokonanie tej drogi wymaga wejścia po dużej liczbie stopni, co stanowi bezpośredni skutek ukształtowania tutejszego terenu. Miejscowość charakteryzuje się bowiem obecnością wysokich klifów, których naturalnego układu nie można po prostu zniwelować.

Trudności dla gości na schodach przy hotelu Gołębiewski

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dojście na plażę prowadzi wąskimi schodami poprowadzonymi po skarpie oddzielającej hotel od brzegu. Aby dostać się więc nad morze, trzeba pokonać kilkadziesiąt stopni. Oznacza to, że rodzice z małymi dziećmi, seniorzy oraz osoby niosące plażowy sprzęt muszą liczyć się z pewnym wysiłkiem. Część gości zwraca uwagę, że w przypadku obiektu tej klasy przydałoby się wygodniejsze rozwiązanie ułatwiające dostęp do plaży.

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Zejście na plażę hotel Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Prawo i teren ograniczyły inwestora w Pobierowie

Internauci masowo zwracali uwagę, że przy inwestycji o tak potężnej skali, droga prowadząca do morza powinna być znacznie bardziej przestronna i nowoczesna. Trzeba jednak pamiętać, że hotel powstał w wymagającej lokalizacji. Ze względu na klifowe ukształtowanie terenu inwestor nie ma możliwości dowolnego ingerowania w skarpę czy przebudowywania zejścia na plażę. Jak wyjaśnił nam pracownik hotelu Gołębiewski w Pobierowie, zastosowane rozwiązanie jest efektem zarówno warunków terenowych, jak i obowiązujących regulacji prawnych.

Mamy zejście na plażę, które udało się pozyskać w połączeniu dla gości hotelowych i wszystkich chodzących plażą. Tylko takie otrzymaliśmy - taką zgodę, a jest zgodne z przepisami. Nie chcieliśmy też za bardzo ingerować w skarpy - mówił nam jeden z pracowników hotelu Gołębiewski.

Wszyscy zainteresowani tym, jak w rzeczywistości prezentuje się omawiana infrastruktura komunikacyjna w tym popularnym kurorcie, mogą zapoznać się z fotografiami zamieszczonymi w galerii zdjęć powyżej.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjął pierwszych turystów

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjął już pierwszych gości, a my mieliśmy okazję przyjrzeć się nowemu obiektowi z bliska. Podczas wizyty sprawdziliśmy nie tylko sam hotel, lecz także jego najbliższe otoczenie, w tym zejście na plażę, które w ostatnich dniach stało się tematem licznych komentarzy wśród turystów i internautów. Szczegółową relację z pobytu, ocenę standardu obiektu oraz zdjęcia wnętrz przedstawiliśmy w osobnym materiale: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]