Wypadek amerykańskich żołnierzy. Ciężarówka przewróciła się na bok, lądował śmigłowiec LPR

Dramat na drodze Czertyń-Studnica

Ze wstępnych informacji wynika, że ciężarówka wojskowa, w której znajdowali się amerykańscy żołnierze, z niewyjaśnionych przyczyn zjechała z drogi i przewróciła się na bok. Całe zdarzenie miało miejsce na zupełnie prostym odcinku trasy łączącej miejscowości Czertyń i Studnica. Warto zauważyć, że wypadek wydarzył się tuż przy poligonie w Drawsku.

Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie. Do akcji od razu wysłano zastępy straży pożarnej, karetki pogotowia, patrole policyjne oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. Ze względu na powagę sytuacji, zdecydowano się również na wezwanie na miejsce załogi śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Amerykański żołnierz w szpitalu

Justyna Sochacka z biura prasowego szczecińskiego LPR poinformowała w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim", że śmigłowiec przetransportował do placówki medycznej jednego z poszkodowanych wojskowych. Z pierwszych doniesień wynika, że mężczyzna mógł doznać poważnego urazu kręgosłupa. Obecnie nie ma szczegółowych informacji na temat jego stanu zdrowia.

Major Tomasz Zygmunt, reprezentujący Żandarmerię Wojskową, potwierdził, że śledczy intensywnie pracują na miejscu zdarzenia, aby ustalić wszystkie okoliczności wypadku. Na chwilę obecną wojsko nie zdradza, ile dokładnie osób podróżowało przewróconym pojazdem.

Śledztwo w sprawie wypadku w gminie Ińsko

Postępowanie mające na celu wyjaśnienie przyczyn wypadku prowadzi Żandarmeria Wojskowa. Śledczy badają różne hipotezy – od usterki technicznej wozu, przez błąd kierującego, aż po wpływ warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni. W wyniku prowadzonych działań ratunkowych i śledczych przejazd trasą Czertyń-Studnica był całkowicie wstrzymany przez kilka godzin.

