Zlikwidowano punkty z podróbkami w Zachodniopomorskiem. Zarekwirowano towar warty miliony

Tysiące podróbek na targowiskach w Zachodniopomorskiem

Od początku 2026 roku funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego regularnie sprawdzali bazary w regionie. Efektem tych działań było znalezienie ogromnych ilości ubrań i dodatków z fałszywymi logotypami, w tym koszulek, bluz, torebek, pasków, a nawet rękawiczek i okularów.

Asortyment ten udawał wyroby popularnych, często luksusowych firm. Przedstawiciele służb zaznaczają, że to podręcznikowy przypadek nielegalnego wprowadzania do sprzedaży fałszywek, co nie tylko narusza przepisy, ale także oszukuje konsumentów.

Krajowa Administracja Skarbowa rekwiruje towar warty miliony

W wyniku przeprowadzonych kontroli zabezpieczono łącznie ponad 8 tysięcy sztuk nielegalnego asortymentu. Jego wartość na rynku oszacowano na niemal 4 miliony złotych.

- To ogromna skala naruszeń prawa własności przemysłowej. Każda sztuka takiego towaru to realna strata dla legalnych producentów i uczciwych przedsiębiorców – przekazał dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy szczecińskiej Izby Administracji Skarbowej.

Rzecznik zaznaczył również, że działania kontrolne nie zostaną wstrzymane, ponieważ obrót podrobionymi produktami nadal stanowi istotny kłopot w tym województwie.

Co grozi za handel podróbkami? Przepisy są surowe

Zgodnie z obowiązującym art. 305 Prawa własności przemysłowej, każdy, kto oznacza produkty fałszywymi znakami towarowymi lub sprzedaje taki asortyment, musi liczyć się z konsekwencjami. Wśród możliwych kar są:

grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do 2 lat.

- Wielu sprzedawców wciąż liczy, że uda im się uniknąć odpowiedzialności. Tymczasem przepisy są jednoznaczne, a KAS konsekwentnie reaguje na każdy sygnał o nielegalnym handlu – wyjaśnił dr Osiński.

KAS planuje kolejne naloty na nielegalne stoiska

Przedstawiciele służb deklarują, że kontrole będą miały charakter cykliczny, a kooperacja z twórcami autentycznych marek zostanie zacieśniona. Głównym założeniem jest redukcja szarej strefy podróbek, które – jak przypomina KAS – zazwyczaj charakteryzują się słabym wykonaniem, bywają groźne dla zdrowia, a zarobki z ich dystrybucji zasilają przestępcze grupy.

