Rusza jubileuszowa rekrutacja na DUTKA! Kultowy Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny świętuje 15. edycję

Miejsca na te wyjątkowe, sobotnie zajęcia co roku rozchodzą się jak świeże bułeczki, a listy rezerwowe zapełniają się w mgnieniu oka. Organizatorzy mają jednak ważną radę: konta użytkownika w systemie rekrutacyjnym można, a nawet warto zakładać już teraz! Dzięki temu w dniu zapisów wystarczy jedno kliknięcie, by zgłosić dziecko. Program skierowany jest do uczniów klas od 2 do 8 szkoły podstawowej.
Z racji okrągłego jubileuszu nadchodząca edycja będzie zupełnie inna niż dotychczasowe. Inauguracja roku akademickiego upłynie pod znakiem współpracy z wojskiem. We wrześniu przed budynkiem uczelni powstanie specjalna strefa Sił Zbrojnych RP.
Program 15. edycji pęka w szwach od fascynujących tematów, które mają udowodnić dzieciom, że nauka to najlepsza przygoda. Przygotowano 13 tematów:
- Strefa Działań Specjalnych – praktyczne szkolenie z wojskowymi
- Czy kolory mają emocje? – czyli dlaczego ściany u lekarza są białe?
- Szyfr życia. Zakoduj swoje imię w DNA!
- Magnetyczna Wieża: Przyciągnij Sukces!
- Fabryka Sloganów: Sprzedaj Niesprzedawalne!
- Sekretne życie światła. Od latających włosów po światłowody!
- Postaw pierwszy krok w Game-Dev – Stwórz własną postać do gry… od zera!
- Jak wytresować robopsiaka i oswoić cobota?
- Jak niedźwiedź rozróżnia miody, a jak robi to człowiek?
- Matematyczna podróż na Marsa
- Przygoda z akwarium słodkowodnym — jak założyć pierwsze akwarium?
- Operacja Transport – Zbuduj Niezniszczalny Ładunek
- Jak zrobić filtr ze… śmieci? Czyli akcja FILTRACJA!