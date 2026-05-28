Rusza jubileuszowa rekrutacja na DUTKA! Kultowy Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny świętuje 15. edycję

Oliwia Rudnicka
2026-05-28 12:33

Rodzice małych odkrywców powinni zaznaczyć tę datę w kalendarzu - już 11 czerwca o godzinie 9:00​ wystartuje rekrutacja.

Autor: ZUT/ Materiały prasowe

Miejsca na te wyjątkowe, sobotnie zajęcia co roku rozchodzą się jak świeże bułeczki, a listy rezerwowe zapełniają się w mgnieniu oka. Organizatorzy mają jednak ważną radę: konta użytkownika w systemie rekrutacyjnym można, a nawet warto zakładać już teraz! Dzięki temu w dniu zapisów wystarczy jedno kliknięcie, by zgłosić dziecko. Program skierowany jest do uczniów klas od 2 do 8 szkoły podstawowej.

Z racji okrągłego jubileuszu nadchodząca edycja będzie zupełnie inna niż dotychczasowe. Inauguracja roku akademickiego upłynie pod znakiem współpracy z wojskiem. We wrześniu przed budynkiem uczelni powstanie specjalna strefa Sił Zbrojnych RP.

Program 15. edycji pęka w szwach od fascynujących tematów, które mają udowodnić dzieciom, że nauka to najlepsza przygoda. Przygotowano 13 tematów:

  • Strefa Działań Specjalnych – praktyczne szkolenie z wojskowymi
  • Czy kolory mają emocje? – czyli dlaczego ściany u lekarza są białe?
  • Szyfr życia. Zakoduj swoje imię w DNA!
  • Magnetyczna Wieża: Przyciągnij Sukces!
  • Fabryka Sloganów: Sprzedaj Niesprzedawalne!
  • Sekretne życie światła. Od latających włosów po światłowody!
  • Postaw pierwszy krok w Game-Dev – Stwórz własną postać do gry… od zera!
  • Jak wytresować robopsiaka i oswoić cobota?
  • Jak niedźwiedź rozróżnia miody, a jak robi to człowiek?
  • Matematyczna podróż na Marsa
  • Przygoda z akwarium słodkowodnym — jak założyć pierwsze akwarium?
  • Operacja Transport – Zbuduj Niezniszczalny Ładunek
  • Jak zrobić filtr ze… śmieci? Czyli akcja FILTRACJA!
Zajęcia na DUTKU są podzielone na trzy pasma godzinowe (start o 9:00, 10:00 lub 11:00). Ponadto istnieje możliwość zapisania rodzeństwa (nawet z różnych klas) do tej samej grupy godzinowej.
Więcej informacji oraz panel do zakładania kont znajdziecie TUTAJ. Odliczanie do 11 czerwca czas zacząć!
NAJGORSZA MYŚL W WIĘZIENIU: MOJE DZIECI NIE BĘDĄ WIEDZIAŁY CO SIĘ STAŁO
