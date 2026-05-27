Rusza rekrutacja do MUTI – darmowego uniwersytetu letniego dla młodzieży

To pionierski, całkowicie darmowy program skierowany do uczniów szkół średnich z całego kraju, którzy chcą poczuć prawdziwy smak studenckiego życia i przetestować uczelnię, zanim podejmą decyzję o wyborze kierunku studiów.

Przetestuj uczelnię w 10 dni

MUTI to skondensowany, trwający 9 dni roboczych uniwersytet letni. Program powstał w odpowiedzi na realne potrzeby starszej młodzieży i ich rodziców. Zamiast nudnych wykładów, ZUT stawia na absolutną praktyczność i zasadę powiedz sprawdzam.

Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić aż 11 wydziałów, wejść do nowoczesnych laboratoriów i samodzielnie sprawdzić, co kryje się pod zagadkowymi nazwami kierunków.

Bycie studentem to jednak nie tylko nauka. Młodzież weźmie udział w prawdziwym życiu akademickim, które odwzorowano z pełnym ceremoniałem. W planach jest oficjalna, uroczysta inauguracja z udziałem rektorów w togach i wręczenie indeksów. Z kolei Centrum Kultury Studenckiej „Pinokio” zorganizuje dla uczestników prawdziwe otrzęsiny. Całość zwieńczy wielki grill integracyjny i rozdanie dyplomów w Akademickim Ośrodku Jeździeckim.

Dodatkowo licencjonowany przewodnik oprowadzi młodzież po najciekawszych zakątkach Szczecina.

Każdy uczestnik przejdzie profesjonalny test kompetencji zawodowych pod okiem doradcy, który pomoże mu określić mocne strony i zaplanować start w dorosłe życie.

Jak się zapisać?

Rekrutacja rusza 1 czerwca na stronie internetowej muti.zut.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie - jak przyznają organizatorzy - już teraz jest ogromne.