Światło i ceramika w synergii designu. Poznaj kolekcje Doroty Koziary w salonie Bokaro w Szczecinie

Kolekcja MESSAGGIO – magiczny komunikat świetlny od marki illu

MESSAGGIO – to pierwsza pełna rodzina lamp w portfolio marki illu, zaprojektowana przez Dorotę Koziarę. Kolekcja wyrasta z głębokiej, osobistej refleksji nad symbolicznym i funkcjonalnym znaczeniem światła. Dla autorki projekty te mają wymiar niemal mistyczny, stając się łącznikiem między tym, co widzialne, a tym, co pozostaje poza naszą percepcją. Stąd też nazwa kolekcji: messaggio - w języku włoskim „wiadomość”.

„Uważam światło za najbardziej magiczne zjawisko. Wydobywa kształty, buduje atmosferę i pozwala nam odkrywać świat, w którym żyjemy. Marka illu zaprosiła mnie do współpracy i bardzo się cieszę, że wspólnie stworzyliśmy produkty, które pomogą Wam rozświetlić Waszą codzienność.” – podkreśla Dorota Koziara.

Kolekcja lamp MESSAGGIO wyróżniają się niekonwencjonalnym charakterem, łącząc minimalistyczny uniwersalizm z subtelną awangardą i papierową lekkością blachy. Kluczem do personalizacji wnętrza jest tutaj także odwaga kolorystyczna. Jako kompletna rodzina produktów, MESSAGGIO oferuje:

lampy wiszące, modele ścienne (kinkiety) oraz lampy stojące

bogatą gamę zróżnicowanych wariantów, kolorów oraz rozmiarów

możliwość stosowania lamp jako pojedynczych akcentów lub wielowymiarowych kompozycji

Ceramiczne dopełnienie przestrzeni: kolekcje płytek Tubądzin

Wizja Doroty Koziary wykracza jednak poza samo oświetlenie. Doskonałym partnerem dla magii światła MESSAGGIO staje się ceramika stworzona przez projektantkę dla marki Tubądzin w ramach projektu Tubądzin Meets Art. W salonie Bokaro w Szczecinie, obok nowatorskich lamp, inwestorzy i architekci mogą odnaleźć dwie flagowe kolekcje płytek:

Cielo e Terra – autorska kolekcja wielkoformatowych płyt gresowych barwionych w masie, inspirowana stonowanymi, pastelowymi barwami Środkowej Europy. Spełnia rygorystyczne normy techniczne obiektów publicznych, zachowując przytulny charakter. Paleta została ostatnio wzbogacona o głęboką zieleń, absolutną czerń oraz superbiały.

Masovia – nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem must have Łódź Design Festival. To lokalna historia Mazowsza opowiedziana na nowo w poręcznym formacie 8 x 30 cm i 11 nasyconych, szlachetnych kolorach.

Co istotne, w kolekcji Masovia to właśnie światło odgrywa kluczową rolę. Delikatna struktura powierzchni płytek subtelnie je rozprasza, nadając ścianom dynamiczną głębię i zmysłowy połysk, co tworzy genialny dialog z oprawami MESSAGGIO.

Zapraszamy do nowootwartej Strefy Architekta w salonie Bokaro Szczecin

Nieszablonowa kolekcja lamp MESSAGGIO oraz wyjątkowe kolekcje ceramiczne Cielo e Terra i Masovia są już dostępne w salonie Bokaro w Szczecinie.

To idealna okazja, aby doświadczyć skali, formy oraz unikalnej faktury tych produktów w bezpośrednim kontakcie. Zróżnicowane formaty płytek, bogactwo wykończeń od głębokiego matu po zmysłowy połysk oraz wielowymiarowość systemów oświetleniowych marki illu dają nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Do naszej dedykowanej Strefy Architekta serdecznie zapraszamy:

klientów indywidualnych – poszukujących natchnienia, przytulności i unikalnego sznytu do swoich prywatnych mieszkań, domów.

architektów i projektantów wnętrz – chcących tworzyć odważne, autorskie kompozycje z użyciem najwyższej klasy polskiego i światowego wzornictwa.

inwestorów – poszukujących materiałów łączących bezkompromisową jakość techniczną z unikalnym, emocjonalnym pięknem.

