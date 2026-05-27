Przed nami premierowo - Gala Biznesowa w Szczecinie

We wnętrzach Hotelu Bosak odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - premierowa Gala Biznesowa Certyfikacji Krajowej. To prestiżowa organizacja, która od ponad 18 lat wyszukuje, nominuje i nagradza dynamicznie rozwijające się firmy oraz liderów rynkowych, skutecznie promując polską przedsiębiorczość.

Głównym punktem programu będzie oficjalne wręczenie statuetek. Wyróżnienia trafią do rąk firm, przedsiębiorców oraz wybitnych osobowości, które swoją codzienną działalnością, etyczną postawą i niezwykłym zaangażowaniem wyznaczają nowe standardy w swoich branżach. Dla laureatów to nie tylko powód do dumy, ale też silny impuls do dalszego rozwoju i potwierdzenie najwyższej jakości oferowanych usług czy produktów.

Gala w Hotelu Bosak to jednak znacznie więcej niż sama ceremonia wręczenia nagród. To przede wszystkim unikalna platforma networkingowa. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen:

nowych kontaktów biznesowych

inspirujących rozmów

wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami z różnych zakątków Polski.

Część oficjalną i biznesowe dyskusje umili ekskluzywna, serwowana 5-daniowa kolacja. Po zakończeniu ceremonii i formalnych rozmów, formalne stroje pozostaną na swoim miejscu, ale atmosfera zdecydowanie się rozluźni. Goście zostaną zaproszeni do wspólnego celebrowania sukcesów oraz szampańskiej zabawy przy muzyce do samego rana.