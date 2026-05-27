Przełom dla nowej trasy S10. Wiadomo kiedy znikną uciążliwe korki przy wjeździe do Szczecina

Budowa S10 ruszy w ciągu najbliższych tygodni

Zatwierdzony dokument ZRID pozwala firmie Budimex oficjalnie rozpocząć działania na placu budowy.

– W ciągu najbliższych 30 dni przekażemy wykonawcy teren i rozpoczną się pierwsze roboty – poinformował Mateusz Grzeszczuk, reprezentujący szczeciński oddział GDDKiA.

Prace budowlane mają zakończyć się w czwartym kwartale 2028 roku.

Prawie kompletna dokumentacja dla trasy S10 Szczecin Wałcz

To przedostatni z siedmiu zaplanowanych fragmentów trasy między Szczecinem a Wałczem, który uzyskał wszystkie zgody. W ostatnich miesiącach zielone światło dostały następujące odcinki:

Stargard – Suchań i Suchań – Recz (grudzień 2025),

Piecnik – Wałcz (styczeń 2026),

Cybowo – Łowicz Wałecki (luty 2026),

Recz – Cybowo (kwiecień 2026).

Wciąż brakuje jedynie zezwoleń dla fragmentu Łowicz Wałecki – Piecnik. Urzędnicy drogowi liczą na wydanie niezbędnych dokumentów w nadchodzącym czasie.

– Realizacja całej S10 od Szczecina do Wałcza, czyli około 100 km trasy, ma zakończyć się do końca 2028 roku – zaznaczył Mateusz Grzeszczuk w swoim oświadczeniu.

Ominięcie osiedla Płonia dzięki nowej trasie S10

Projektowana arteria ominie od strony północnej mocno zabudowane osiedle Płonia, gdzie obecnie samochody tranzytowe blokują ruch lokalny i zagrażają pieszym. Właśnie w tamtym rejonie zainstalowano fotoradar po licznych niebezpiecznych zdarzeniach drogowych przy ulicy Tomasza Żuka.

– Nowa trasa wyprowadzi ciężki ruch z zurbanizowanej części miasta i znacząco poprawi bezpieczeństwo – podkreślił Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowe węzły drogowe S10 i bezpieczne przejścia dla zwierząt

Przedstawiony inwestorom projekt budowlany zakłada wykonanie następującej infrastruktury drogowej:

dwa węzły drogowe: Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia,

dwa górne przejścia dla zwierząt,

most na rzece Płonia z funkcją przejścia dla zwierząt,

tunel dla pieszych i rowerzystów przy ul. Przylesie, na wysokości MOS.

Zaplanowane rozwiązania sprawią, że nowo wybudowana droga ekspresowa zagwarantuje kierowcom większe bezpieczeństwo, jednocześnie minimalizując swój negatywny wpływ na przyrodę.

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S10 bliżej niż kiedykolwiek

Po wieloletnim oczekiwaniu realizacja trasy łączącej Szczecin z centralną Polską wkracza w decydujący etap budowlany. Zmotoryzowani mogą odliczać czas, ponieważ przy pomyślnych wiatrach nowym szlakiem pojedziemy za niespełna trzydzieści sześć miesięcy.

