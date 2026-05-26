Rozkład SKM prawie gotowy i robi wrażenie. Ale budowa ma potężne opóźnienia

Szczecińska Kolej Metropolitalna co 15 minut. Rozkład jazdy SKM

Zaprezentowany harmonogram, przygotowany z myślą o końcówce 2026 roku, zakłada bezprecedensową w historii miasta dynamikę połączeń. Szczecińska Kolej Metropolitalna zaproponuje mieszkańcom częstotliwość kursowania składów, która całkowicie odmieni dotychczasowe nawyki podróżnych w regionie.

W godzinach największego natężenia ruchu składy na odcinku od Szczecina Głównego do stacji Szczecin Niebuszewo pojawią się na peronach co kwadrans, natomiast pasażerowie podróżujący w kierunku Polic, Gryfina, Stargardu i Goleniowa wsiądą do wagonów średnio co pół godziny. Największy ruch przewidziano na dworcu głównym, gdzie w porannym i popołudniowym szczycie pociągi będą odprawiane dosłownie co kilka minut.

Taka organizacja przewozów sprawiłaby, że dotychczas rzadko kursująca kolej aglomeracyjna przekształciłaby się w kluczowy element miejskiej sieci transportowej. Region zyskałby sprawnie działający system szybkiej komunikacji publicznej, który w swoich założeniach przypomina rozwiązania sprawdzone już w funkcjonowaniu berlińskiej kolei miejskiej.

Budowa SKM opóźniona. Kiedy koniec prac na linii Szczecin-Police?

Mimo ambitnych założeń dotyczących kursowania pociągów, postęp robót budowlanych w terenie nie napawa równie wielkim optymizmem i budzi uzasadnione obawy o terminowość.

Wzdłuż szlaku numer 406 relacji Szczecin – Police wciąż toczą się zaawansowane prace ziemne oraz peronowe. Drogowcy nieustannie przebudowują układ torowy, odnawiają wiadukty i montują nową sieć trakcyjną, a wiele przystanków kolejowych jest wznoszonych całkowicie od zera.

Zarządca infrastruktury PKP PLK deklaruje pełne zaangażowanie w sfinalizowanie inwestycji przed końcem pierwszego półrocza 2026 roku, jednak kalendarz robót pozostaje ekstremalnie rygorystyczny. Władze samorządowe odpowiedzialne za kolej regionalną wprost przyznają, że start połączeń uzależniony jest w stu procentach od zakończenia budowy, na której tempo nie mają żadnego przełożenia.

Trasa Police - Szczecin. Nowe czasy przejazdów SKM

Pomyślny start systemu diametralnie zmieni komunikacyjny status Polic na mapie całej aglomeracji. Według założeń, składy zapewnią znakomitą alternatywę dla zatłoczonych ulic i przepełnionych autobusów miejskich.

Pierwszy poranny kurs z Polic wyruszy na trasę dokładnie o godzinie 04:07.

Podróż do stacji Szczecin Główny potrwa w granicach 42–55 minut.

Dojazd do przystanku Szczecin Niebuszewo zajmie pasażerom zaledwie 23 minuty.

Kolejowa opcja przemieszczania się będzie funkcjonować również w późnych godzinach wieczornych, ponieważ finałowe rotacje zaplanowano po godzinie 23:00.

Dojazd pociągiem na lotnisko

Opublikowany grafik kursów uwzględnia również regularne przejazdy w kierunku Goleniowa, gwarantując podróżnym bezpośredni dostęp do tamtejszego portu lotniczego bez przymusu szukania miejsca parkingowego czy zamawiania prywatnych busów. Eksperci podkreślają, że zsynchronizowanie godzin odjazdów pociągów z tablicą przylotów i odlotów samolotów będzie fundamentalne dla komercyjnego sukcesu tego niezwykle ważnego, choć wciąż niedocenianego połączenia.

Bilety na SKM. Wspólna taryfa wciąż pod znakiem zapytania

Najwspanialsza siatka połączeń może okazać się bezużyteczna, jeżeli decydenci nie zrewolucjonizują przestarzałego systemu opłat. Obecnie pasażerowie mogą nabyć jedynie miesięczne uprawnienia do przejazdów, a kompleksowa fuzja z ofertą szczecińskiego ZDiTM ciągle znajduje się wyłącznie w sferze planów. Z perspektywy podróżnego nadal występują kluczowe braki:

Nie wprowadzono jednorazowych biletów na przejazd.

Nie istnieje możliwość zakupu biletów ważnych przez całą dobę.

Brak jest zintegrowanego cennika dla pociągów, tramwajów i autobusów (wyjątkiem pozostaje oferta miesięczna).

Dopiero usunięcie tych przeszkód biletowych pozwoli kolei metropolitalnej realnie konkurować o pasażerów realizujących codzienne dojazdy do pracy.

Przyszłość Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wymagania przed startem

Zaproponowany plan ruchu jednoznacznie udowadnia, że włodarze stolicy Pomorza Zachodniego dążą do stworzenia transportu na miarę nowoczesnego, europejskiego węzła kolejowego. Aby jednak całe przedsięwzięcie mogło sprawnie zadebiutować w przestrzeni publicznej, niezbędne jest spełnienie kilku kluczowych warunków. Konieczne kroki to:

Całkowite sfinalizowanie inwestycji infrastrukturalnych na peronach i szlakach.

Ujednolicenie systemów biletowych dla wszystkich środków transportu.

Zegar nieubłaganie tyka, podczas gdy zniecierpliwieni przedłużającym się procesem mieszkańcy oczekują wreszcie konkretnych rezultatów.

