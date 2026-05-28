Policjant ruszył na pomoc... kaczej rodzince. Niecodzienna interwencja w Dniu Matki

Kaczki na pasach. Policjant w Nowogardzie ruszył na ratunek

Całe zdarzenie miało miejsce w Nowogardzie, w środę, 26 maja, czyli w Dniu Matki. Funkcjonariusz z miejscowego komisariatu dostrzegł stado kaczek nieśmiało zbliżających się do krawędzi drogi. Kacza mama za wszelką cenę próbowała przeprowadzić młode na przeciwległą stronę, jednak sznur aut skutecznie krzyżował jej plany.

Widząc to, mundurowy zatrzymał samochód służbowy, po czym wyszedł na jezdnię i zablokował ruch. Kierujący pojazdami z nieskrywaną radością przyglądali się, jak puchate maluchy maszerują gęsiego za matką, korzystając ze specjalnej, niemal prezydenckiej asysty.

Pomagamy i chronimy w Nowogardzie. Policja w akcji

Mundurowi zaznaczają, że mimo niecodziennego charakteru tej interwencji, idealnie odzwierciedla ona słynne policyjne motto. Hasło "Pomagamy i chronimy" sprawdza się w każdych okolicznościach, nawet jeśli w grę wchodzi los najmniejszych obywateli.

Błyskawiczna postawa policjanta sprawiła, że kaczki bez szwanku pokonały niebezpieczny odcinek. Z kolei samo zdarzenie wywołało ogromne poruszenie i uśmiechy na twarzach zgromadzonych gapiów.

Dzień Matki w Nowogardzie. Wyjątkowe przesłanie policji

Policjanci podkreślają, że cała akcja nabrała szczególnego znaczenia ze względu na datę. Każda matka dba o swoje potomstwo, a rolą stróżów prawa jest nieść pomoc tam, gdzie jest to potrzebne.

Choć w tym konkretnym przypadku wsparcie otrzymała rodzina ptaków, morał pozostaje niezmienny. Ochrona najmniejszych i najbardziej bezbronnych istot zawsze stanowi absolutny priorytet.

