Przystanek SKM na Łasztowni przeszedł metamorfozę. Betonowe wieże windowe zyskały wyjątkowy wygląd

Metamorfoza przystanku SKM na Łasztowni

Na dwóch szybach windowych, prowadzących bezpośrednio na perony, pojawiły się wyjątkowe murale. Za wykonanie odpowiada warszawska firma Wallart, która zwyciężyła w przetargu, proponując kwotę niemal 36,4 tys. zł. Nowa aranżacja to przede wszystkim kolorowe formy, dynamiczne linie oraz elementy charakterystyczne dla miasta, takie jak portowy żuraw i pociąg, które mają stać się nowym znakiem rozpoznawczym tej okolicy.

Kiedy otwarto przystanek Szczecin Łasztownia?

Stacja Szczecin Łasztownia została oficjalnie otwarta 16 lipca 2024 roku. Jest to zupełnie nowy obiekt wybudowany w ramach rozwoju Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. W związku z trudnym gruntem, 130-metrowe perony, windy, zadaszenia oraz dojścia od strony ulicy Heyki musiały zostać posadowione na palach fundamentowych.

Budowa SKM na finiszu. Start całego systemu pod koniec 2026 r.

Szczecińska Kolej Metropolitalna to jeden z najważniejszych projektów komunikacyjnych w tym regionie. Inwestycja zakłada przebudowę i budowę nowych elementów infrastruktury na liniach kolejowych 406, 273 i 351, a także utworzenie 40 stacji i dostosowanie sieci autobusowej. W przyszłości SKM ma być głównym sposobem przemieszczania się w aglomeracji, zapewniając szybkie połączenia między Policami, Goleniowem, Stargardem, Gryfinem i Szczecinem. Uruchomienie całego systemu zaplanowano na koniec 2026 roku.

Murale na przystankach SKM – jaki był ich cel?

Pilotażowy projekt murali ma udowodnić, że sztuka może skutecznie zmieniać wygląd przestrzeni publicznych. Głównym założeniem było nadanie betonowym konstrukcjom windowym bardziej atrakcyjnego wyglądu i wykreowanie nowej, wizualnej wizytówki Łasztowni. Ta część miasta intensywnie się rozwija, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, grafiki miały być wielobarwne i odwoływać się do komunikacji zbiorowej, kolei oraz tożsamości regionu.

Łasztownia i Kępa Parnicka – rosnące dzielnice Szczecina

Łasztownia oraz Kępa Parnicka to obecnie najszybciej rozwijające się tereny w Szczecinie. Budowane są tam nowe osiedla mieszkaniowe i obiekty usługowe, a nadodrzańskie bulwary stają się popularnym miejscem wypoczynku i wydarzeń kulturalnych. Nowy przystanek SKM ma za zadanie obsługiwać właśnie te dynamicznie rosnące dzielnice, które w niedalekiej przyszłości mogą stanowić jedno z najważniejszych centrów miasta.

Więcej sztuki na przystankach SKM?

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sygnalizowało wcześniej, że podobne murale mogłyby ozdobić również inne stacje SKM. Barwne malowidła na betonowych szybach windowych miałyby stanowić nawiązanie do unikalnego klimatu poszczególnych rejonów miasta – od stoczniowego Międzyodrza po zalesione Prawobrzeże. Dzięki temu sieć Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej miałaby szansę stać się swego rodzaju galerią sztuki w przestrzeni miejskiej.

Sztuka na stacji Szczecin Podjuchy

Murale na Łasztowni to nie pierwszy taki projekt w infrastrukturze szczecińskiej kolei. Wcześniej podobna inicjatywa została zrealizowana na stacji Szczecin Podjuchy, gdzie w tunelu dla pieszych powstała kolorowa grafika nawiązująca do historii i specyfiki tej dzielnicy. Tamta praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem lokalnej społeczności, co zachęciło pomysłodawców do kontynuowania podobnych działań artystycznych na innych stacjach.

