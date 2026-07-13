To najbardziej wyczekiwana atrakcja "Żagli" w Szczecinie. Bilety mogą zniknąć w mgnieniu oka

Tłumy chętnych i kilkanaście żaglowców na Odrze w Szczecinie

Spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia poinformowała, że w trwającym sezonie ponad 1800 osób będzie miało szansę wejść na pokład wyjątkowych jednostek pływających. Podczas weekendu na wody Odry wypłynie trzynaście różnych statków, w tym mniejsze żaglówki oraz potężne, efektowne żaglowce, będące od dawna prawdziwym znakiem rozpoznawczym szczecińskiej imprezy.

To właśnie możliwość odbycia rejsu stanowi dla wielu uczestników najważniejszy punkt programu tego plenerowego wydarzenia. Pasażerowie mają niepowtarzalną okazję podziwiać Szczecin z zupełnie innej perspektywy, czując przy tym prawdziwy marynistyczny klimat wśród pięknych nadodrzańskich krajobrazów.

– Rejsy żaglowcami to absolutny hit „Żagli”. Co roku bilety rozchodzą się błyskawicznie, bo mieszkańcy i turyści uwielbiają tę formę spędzania czasu. To wyjątkowa okazja, by poczuć klimat żeglarskiego Szczecina i zobaczyć miasto z zupełnie innej strony - informuje Celina Wołosz, z Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia.

Wyjątkowa trasa rejsu. Uczestnicy "Żagli" popłyną Doliną Dolnej Odry

Organizatorzy wydarzenia przygotowali w tym roku dodatkową niespodziankę dla wszystkich miłośników odpoczynku na wodzie. Trasa regularnego rejsu Cross Oder zostanie zmodyfikowana na czas trwania "Żagli", co pozwoli turystom podziwiać urokliwą Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Ta unikalna propozycja to gratka dla entuzjastów dzikiej natury oraz spokojnego relaksu w otoczeniu rzeki.

Gdzie zdobyć bilety na rejsy podczas "Żagli" w Szczecinie?

Dystrybucja biletów wystartuje 13 lipca o godzinie 10:00 i będzie prowadzona dwutorowo – w punktach stacjonarnych oraz w sieci.

Wejściówki będzie można nabyć:

w internecie: za pośrednictwem strony zagleszczecin.eu/rejsy

stacjonarnie: odwiedzając Centrum Informacji Turystycznej, a także w trakcie samej imprezy w wyznaczonym punkcie Visit Szczecin.

Organizatorzy uczulają, że liczba wejściówek jest ściśle określona, a zapotrzebowanie na tego typu rozrywkę jest ogromne. Dlatego warto zadbać o zakup ze sporym wyprzedzeniem, aby nie przegapić szansy na wzięcie udziału w tym niesamowitym wydarzeniu, ponieważ wejściówki znikają zazwyczaj bardzo szybko.

Szczecin gotowy na kolejne żeglarskie święto. Kiedy impreza?

Wielkie żeglarskie święto odbędzie się w tym roku w dniach od 14 do 16 sierpnia. Szczecin po raz kolejny przyciągnie w tym czasie miłośników żeglarstwa i turystów, stając się na chwilę głównym ośrodkiem morskim w tej części kraju. Szczegółowy harmonogram imprezy zostanie niebawem udostępniony na oficjalnej stronie internetowej pod adresem www.zagle.szczecin.eu.

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