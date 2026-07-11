W tych miejscach nad Bałtykiem nie ma tłumów

Plaże nad Bałtykiem w sezonie to dla wielu Polaków to synonim ścisku, krzyków dzieci i walki o miejsce na parawan, a nadmorskie kurorty kojarzą się z wszechobecną komercją, kiczem i tłokiem na promenadach. Ale na szczęście istnieją w Polsce jeszcze miejsca nad morzem, o których... prawie nikt nie słyszał. Małe, ciche, dzikie i wolne od turystycznego zgiełku. To prawdziwe "antykurorty" w pozytywnym tego słowa znaczeniu!

Dlaczego turyści unikają tych miejsc?

Nie mają deptaków, aquaparków, drogich smażalni i kolorowych stoisk z pamiątkami. Nie znajdują się też przy głównych trasach i czasem z tego powodu trudno tam dojechać. Czasem też po prostu brakuje odpowiedniej promocji dla tych miejscowości. Ale właśnie to czyni je tak wyjątkowymi. Takie miejsca oferują spokój, bliskość natury i zupełnie inne oblicze Bałtyku.

Tutaj cisza jest luksusem

Jeśli marzysz o spokojnym urlopie nad Bałtykiem, z dala od tłumów, parawanów, hałaśliwej komercji i straganów z chińszczyzną, te miejsca są zdecydowanie przeznaczone dla ciebie. Dają dokładnie to, czego coraz bardziej nam brakuje: przestrzeń na plaży, świeże powietrze, dziką przyrodę i przede wszystkim ciszę, która gwarantuje prawdziwy odpoczynek. W czasach przesytu to właśnie one są prawdziwym luksusem.

TOP 10 najmniej popularnych miejscowości nad Bałtykiem – idealnych na spokojne wakacje

Gdzie znajdziemy polskie "antykurorty", które są zupełnym przeciwieństwem najbardziej znanych miejscowości nad Bałtykiem i jednocześnie "ukrytymi skarbami" polskiego wybrzeża? Sprawdźcie w poniższej galerii!

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Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie