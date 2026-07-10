Podpalił kamper po kłótni ze znajomą. Groza na budowie w Ińsku

D.P
2026-07-10 20:51

Chwile grozy rozegrały się na terenie budowy w Ińsku. Po spotkaniu zakrapianym alkoholem 23-latek miał podpalić przyczepę kempingową, w której wcześniej przebywała kobieta. Następnie odjechał z miejsca zdarzenia na rowerze. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Zgliszcza spalonej przyczepy kempingowej na placu budowy. O usiłowaniu zabójstwa w Ińsku przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Ińsko: Kłótnia przy alkoholu i pożar na budowie

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór na terenie jednej z budów w Ińsku, gdzie zapaliła się przyczepa kempingowa. Na miejsce skierowano policjantów z Posterunku Policji w Suchaniu, którzy rozpoczęli ustalanie okoliczności pożaru.

Śledczy ustalili, że kobieta pilnująca budowy wcześniej spotkała się ze swoim znajomym. Wspólnie spożywali alkohol, jednak w pewnym momencie między nimi wywiązała się kłótnia. Po awanturze 23-latek wyszedł z przyczepy.

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- Po chwili zaniepokojona hałasem kobieta wyszła na zewnątrz i zauważyła, że przyczepa, w której chwilę wcześniej przebywała, została podpalona. Jednocześnie zobaczyła oddalającego się na rowerze swojego znajomego. W wyniku zdarzenia kobieta nie odniosła obrażeń – informują funkcjonariusze ze Szczecina.

Szybka akcja policji i zarzuty dla 23-latka za próbę zabójstwa

Funkcjonariusze szybko wytypowali podejrzanego i ustalili miejsce jego pobytu. Jeszcze tego samego dnia 23-latek został zatrzymany przez policjantów.

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu usiłowania zabójstwa, zniszczenia mienia, dokumentów oraz kierowania gróźb pozbawienia życia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – dodają funkcjonariusze.

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