Wakacyjne Miasto Kobiet zaprasza na Łasztownię. Trzy dni pełne muzyki, tańca i inspirujących spotkań

Kobiety w wojsku i przemyśle zbrojeniowym

Wakacyjne Miasto Kobiet zaprasza na trzy dni koncertów, spotkań z gwiazdami, pokazów kulinarnych, warsztatów tanecznych, inspirujących rozmów i letniego kina pod chmurką. Co ważne – większość atrakcji będzie dostępna bezpłatnie.

To festiwal tworzony z myślą o kobietach, ale otwarty dla wszystkich. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, mieszkańców Szczecina oraz turystów, którzy chcą aktywnie i ciekawie spędzić lipcowy weekend.

Roztańczona Łasztownia

Każdego dnia o godz. 15.00 festiwal rozpocznie się od Roztańczonych Bulwarów. Warsztaty poprowadzi najbardziej znana jurorka programu „Taniec z Gwiazdami” – Iwona Pavlović. Pod jej okiem każdy będzie mógł nauczyć się podstawowych kroków tanecznych i przekonać się, że do tańca nie potrzeba niczego więcej niż dobrego humoru.

Smaki, gwiazdy i kulinarne inspiracje

Od godziny 17.00 scena zamieni się w plenerową kuchnię. Szefowie kuchni wspólnie z gośćmi festiwalu przygotują autorskie dania, zdradzą kulinarne sekrety i pokażą, że gotowanie może być świetną zabawą. W pokazach udział wezmą m.in. Małgorzata Czyżycka, Przemysław „Sasza” Żejmo, Joanna Moro oraz Piotr Gąsowski.

Wieczory rozpoczną koncerty szczecińskich artystów, a o 19.00 publiczność zapraszamy na koncert główny.

Piątek – muzyczny hołd dla Filipinek

Festiwal zainauguruje wyjątkowy koncert „Filipinki to My”, poświęcony legendarnemu szczecińskiemu zespołowi.

Największe przeboje Filipinek usłyszymy w nowych, współczesnych aranżacjach w wykonaniu wokalistek Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego. Koncert uzupełnią archiwalne materiały filmowe oraz efektowne wizualizacje, tworząc wzruszającą opowieść o zespole, który przed laty podbił serca słuchaczy w Polsce i poza jej granicami.

Sobota – wieczór z Anią Karwan

Drugiego dnia festiwalu na scenie pojawi się Ania Karwan – jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek.

Publiczność usłyszy największe przeboje artystki, w tym utwór „Słucham Cię w radiu co tydzień” oraz najnowszy singiel „W to mi graj”. Charakterystyczny głos, emocje i doskonały kontakt z publicznością gwarantują wyjątkowy koncert.

Niedziela – śmiech na zakończenie weekendu

Finał Wakacyjnego Miasta Kobiet należeć będzie do „Tercetu, czyli Kwartetu”. Hanna Śleszyńska, Robert Rozmus i Piotr Gąsowski zaprezentują pełne humoru widowisko muzyczno-kabaretowe, które od lat gromadzi komplety publiczności. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą zakończyć weekend z uśmiechem.

Kino pod gwiazdami

Każdego dnia o 21.00 rozpocznie się cykl „SEC w Wielkim Mieście” – letnie kino plenerowe, które pozwoli zakończyć festiwalowy dzień w wyjątkowej atmosferze.

To jednak dopiero początek atrakcji

W strefie biletowanej Wakacyjnego Miasta Kobiet organizatorzy zapraszają na spotkania z wyjątkowymi gośćmi i do przestrzeni pełna inspiracji.

Marzena Rogalska poprowadzi rozmowy o zdrowiu i dobrym samopoczuciu, a podczas cyklu „Kto się na to pisze?”będzie można spotkać się z popularnymi autorami – Magdaleną Witkiewicz i Marcinem Szczygielskim.

Ogromnym zainteresowaniem co roku cieszy się również Strefa Metamorfoz. To propozycja dla kobiet, które chcą odmienić swój wizerunek pod okiem profesjonalnych stylistów, fryzjerów i makijażystów. Uczestniczki przechodzą kompleksową metamorfozę zakończoną profesjonalną sesją zdjęciową.

Strefa działa codziennie w godzinach 10.00–19.00. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje wcześniejsza rezerwacja oraz zakup biletu obejmującego usługę „Metamorfoza”.

Muzyka, taniec, inspirujące rozmowy, kulinarne odkrycia, spotkania z gwiazdami i letnia atmosfera Łasztowni – wszystko to czeka na uczestników Wakacyjnego Miasta Kobiet już od 17 do 19 lipca.

Szczegółowy program festiwalu:

Tutaj

Bilety do nabycia na platformie:

Tutaj