Rekordowe upały. Służby w całym regionie miały pełne ręce roboty

Setki wezwań pogotowia na Pomorzu Zachodnim. Tłumy pacjentów mdlały na ulicach

Według informacji z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, sytuacja z minionego weekendu była bez precedensu. Od popołudnia w piątek do wczesnych godzin rannych w poniedziałek odnotowano 1770 wezwań zespołów ratownictwa medycznego w całym regionie. Natalia Dorochowicz, przedstawicielka WSPR, podkreśliła wyjątkowość tej sytuacji, wskazując na skalę zagrożenia związaną z upałami.

Większość zgłoszeń dotyczyła problemów zdrowotnych wywołanych słońcem. Ratownicy często musieli udzielać pomocy osobom, które straciły przytomność na zewnątrz – m.in. na plażach, przystankach czy parkingach. Dodatkowo odnotowano liczne przypadki tonięć, podtopień, odwodnień oraz nasilenia objawów chorób krążenia i układu oddechowego, co stworzyło wyjątkowo trudne warunki do pracy dla medyków.

Dla każdego ratownika ten czas był dowodem, że krótki moment braku ostrożności mógł doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych lub tragedii.

Straż pożarna interweniowała setki razy. Wypadki i dramatyczne akcje w upale

Strażacy również musieli zmagać się z nawałem pracy spowodowanym wysoką temperaturą. Według relacji mł. bryg. Katarzyny Hołoty z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, w miniony weekend odnotowano ponad 300 interwencji, z czego większość – 263 – to usuwanie lokalnych zagrożeń.

W szczególności tragiczne okazały się statystyki zdarzeń na wodzie. Zarejestrowano 14 incydentów z udziałem tonących, z których 5 zakończyło się zgonem.

Ekstremalnie wysokie temperatury miały też wpływ na inne zagrożenia – zanotowano 38 zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. Przyczyną były często przegrzane instalacje, które stwarzały realne niebezpieczeństwo dla życia.

Dodatkowo, poważne wypadki drogowe miały miejsce na trasach S3 i A6 (powiaty goleniowski i pyrzycki), co spowodowało ogromne korki. W tej sytuacji strażacy byli zaangażowani również w dostarczanie wody uwięzionym w samochodach kierowcom.

Tragiczny weekend nad wodą. Rekordowa liczba utonięć w Polsce

Gorąca aura zachęcała do spędzania czasu nad wodą, co niestety zakończyło się dla niektórych tragicznie. W sobotę w kraju życie straciły 2 osoby, podczas gdy niedziela okazała się rekordowo tragiczna – zginęło aż 17 osób. To wydarzenie sprawia, że miniony weekend był jednym z najbardziej tragicznych okresów pod względem liczby utonięć w tym sezonie.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas fal upałów. Jak się chronić?

W obliczu ekstremalnych upałów niezwykle ważne jest stosowanie się do kilku kluczowych zasad bezpieczeństwa.

Przede wszystkim zaleca się unikanie przebywania na słońcu w godzinach jego największej aktywności. Warto również dbać o odpowiednie nawodnienie, pijąc regularnie wodę. Należy unikać spożywania alkoholu, nosić lekkie i jasne ubrania oraz zakrywać głowę, by zapobiec udarowi.

Równie istotne jest to, aby nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętych pojazdach, w których temperatura potrafi wzrosnąć w zaledwie kilka minut do niebezpiecznych poziomów.

Apel służb o rozsądek na nadchodzące upalne dni

Ratownicy medyczni i strażacy zgodnie ostrzegają, że kolejne dni, obfitujące w wysokie temperatury, mogą być równie niebezpieczne. Nie chodzi wyłącznie o odczucie dyskomfortu, ale o prawdziwe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

Zdarzenia z minionego weekendu pokazują jasno, że brak czujności może mieć fatalne skutki, a choć służby działają na maksimum swoich możliwości, nie mogą dotrzeć z pomocą w każde miejsce natychmiast.

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