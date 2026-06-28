Morderczy żar sparaliżował miasto. Puste ulice i walka o chłód

Ulice i sklepy w Szczecinie świeciły pustkami

W sercu miasta zapanowała nienaturalna wręcz cisza, ruch samochodowy mniejszy, a ruch pieszych - wręcz śladowy. Pustki zapanowały nie tylko na kluczowych placach czy ulicach, ale też w parkach, gdzie zazwyczaj tętni życie. Mieszkańcy ewidentnie postanowili schować się przed palącym słońcem.

Standardowo podczas niedzieli handlowej galerie i sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie. Tym razem potężny upał odstraszył klientów od wyjścia z domu, przez co wielkie centra handlowe świeciły pustkami, a obroty drastycznie spadły.

Upały w Szczecinie. Mieszkańcy schronili się w domach i nad wodą

Zdecydowana większość szczecinian postanowiła ratować się ucieczką nad jeziora lub nad Morze Bałtyckie w poszukiwaniu orzeźwienia. Ci, którzy zostali, w obawie o własne zdrowie zamknęli się w domach, szczelnie zasłaniając okna przed niszczącymi promieniami.

Gastronomia ucierpiała przez ekstremalne upały

Zewnętrzne ogródki przy restauracjach i kawiarniach całkowicie opustoszały. Zamiast stolików na zewnątrz, klienci zdecydowanie wybierali klimatyzowane wnętrza lokali, by zaznać odrobiny chłodu. Wyjątkiem były jedynie lodziarnie, przed którymi ustawiały się długie kolejki spragnionych zimnych deserów klientów.

Kurtyny wodne ratunkiem w skwarze

Prawdziwym wybawieniem okazały się rozstawione przez ZWiK kurtyny wodne i miejskie fontanny. Mieszkańcy chętnie korzystali również z ogólnodostępnych poidełek, by nawodnić organizm w tym morderczym upale.

Ekstremalnie wysokie temperatury całkowicie zaburzyły codzienne funkcjonowanie Szczecina. Fala upałów brutalnie pokazała, że żar lejący się z nieba potrafi błyskawicznie wyludnić nawet tętniące zazwyczaj życiem miasto.

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