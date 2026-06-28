Karambol na trasie S3 pod Pyrzycami. Nie żyje jedna osoba, droga zablokowana

Tragiczne w skutkach zderzenie na S3 w pobliżu Pyrzyc. Auta rozbite, droga do Szczecina zamknięta

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielne popołudnie, 28 czerwca, na zachodniopomorskim odcinku drogi ekspresowej S3. Na fragmencie trasy pomiędzy węzłami Myślibórz i Pyrzyce doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Z doniesień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że zginęła jedna osoba, a trzy kolejne odniosły rany. Do tragedii doszło nieopodal miejscowości Kozielice, na wysokości około 35. kilometra drogi ekspresowej, tuż przed węzłem w Pyrzycach.

Poważne problemy dla kierowców na S3 po karambolu w Kozielicach. Tędy poprowadzono objazd

Ruch na jezdni w stronę Szczecina został wstrzymany. Drogowcy z GDDKiA zorganizowali objazd, wykorzystując drogę wojewódzką nr 119, powszechnie znaną jako „stara trójka”. Podróżujący zmierzający do Szczecina czy Świnoujścia muszą zatem opuścić trasę S3 na węźle w Myśliborzu i podążać właśnie tym objazdem. Powrót na główną drogę możliwy jest na węźle Pyrzyce, ewentualnie nieco dalej, już w samym Szczecinie. Przedstawiciele dyrekcji dróg szacują, że kierowcy będą musieli mierzyć się z tymi utrudnieniami co najmniej do godziny 17. Służby mundurowe i drogowe apelują o szczególną ostrożność i bezwzględne podporządkowywanie się instrukcjom osób regulujących ruch. Niestety, to nie jedyny problem na zachodniopomorskim odcinku S3 tego dnia. Podobne komplikacje pojawiły się na północ od stolicy regionu, w okolicach węzła Kliniska. Tam pojazd nadjeżdżający od Goleniowa wjechał w barierę ochronną, co poskutkowało zablokowaniem lewego pasa i obrażeniami u dwóch osób. Utrudnienia w tamtym rejonie mają potrwać mniej więcej dwie godziny.

Te wszystkie zdarzenia nakładają się na zwiększony ruch związany z falą powrotów po weekendzie z nadmorskich miejscowości. W okolicach Goleniowa, na zbiegu tras S3 i S6, auta stoją w korkach. Dlatego przed wyruszeniem w drogę warto zarezerwować sobie więcej czasu na podróż i na bieżąco sprawdzać komunikaty dla kierowców.

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