Czarny weekend w Polsce. Woda pochłonęła 17 ofiar w ciągu zaledwie jednej doby

Tragiczny bilans ofiar utonięć. Wstrząsające dane policji

Dane gromadzone przez policję nie pozostawiają złudzeń. Od początku kwietnia woda pochłonęła już 78 ofiar, z czego aż 55 osób zginęło tylko w czerwcu. Niedzielny dramat, gdy w ciągu 24 godzin zmarło 17 osób, stanowi przerażający rekord tego sezonu, obnażając skutki łączenia wysokich temperatur z brakiem ostrożności i ryzykownym zachowaniem. Śmiertelne incydenty odnotowano między innymi na plaży w Międzywodziu, gdzie życie stracił 42-letni mężczyzna, a także w miejscowości Gosławice na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Lokalizacja nie odgrywa tu najmniejszej roli – śmierć grozi zarówno w morzu czy jeziorze, jak i w niepozornym stawie. Żywioł zawsze bezlitośnie weryfikuje błędy pływaków. Wystarczy wspomnieć, że w całym 2025 roku zmarły z tego powodu 292 osoby, a obecny sezon letni znajduje się dopiero w początkowej fazie.

Najgorętszy dzień w roku. Tłumy na plażach i fatalne decyzje

W niedzielę zanotowano najwyższe tegoroczne temperatury. Wybrzeża i kąpieliska pękały w szwach, a wczasowicze ochoczo chłodzili się w falach, nierzadko całkowicie zapominając o rozwadze. Służby ratunkowe wprost przyznają, że wiele z tych dramatów to bezpośredni wynik ludzkiej nieodpowiedzialności.

– Nad wodę należy zabrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek –

W rozmowie z agencją PAP Paweł Ciepliński, wiceprezes katowickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zaznaczył, że pobyt na kąpielisku stanowi doskonałą formę relaksu wyłącznie w sytuacji, gdy bezwzględnie przestrzega się reguł bezpieczeństwa.

– Jeśli będziemy robić głupie rzeczy, może się to skończyć tragedią. Rozsądek nad wodą to podstawa –

Ryzyko wejścia do wody. Szok termiczny zabija w ułamku sekundy

Ekspert WOPR uczula na niebezpieczne zjawisko fizjologiczne, które przy upalnej aurze może zabić nawet znakomitego pływaka. Jak wskazuje wiceprezes, kluczowe dla uniknięcia tragedii jest powolne oswajanie ciała z chłodem po dłuższym przebywaniu na słońcu.

– Jeśli opalaliśmy się przez jakiś czas, temperatura naszego ciała znacznie wzrosła. Wskakując nagle do zimnej wody, naczynia krwionośne gwałtownie się obkurczają. Dochodzi do szoku termicznego, który może być przyczyną utonięcia –

Brawura i alkohol na plaży. Pozorne poczucie bezpieczeństwa

Doświadczony ratownik nie kryje faktu, że dorośli plażowicze notorycznie lekceważą czające się niebezpieczeństwa.

– Alkohol jest tylko domieszką. Jeśli ktoś chce wypić piwo na plaży, niech wypije, ale niech później nie wchodzi do wody –

Ekspert uzupełnia, że nawet bardzo dobrze znane akweny potrafią stanowić śmiertelną pułapkę ze względu na zmienny poziom wody lub ukryte na dnie ostre obiekty. Paweł Ciepliński apeluje też o korzystanie z niezbędnego sprzętu, wymieniając kamizelki asekuracyjne na deskach SUP, rowerach wodnych czy kajakach, a także bojki asekuracyjne.

– To nie gadżety, tylko rzeczy, które ratują życie –

Jak reagować, gdy ktoś tonie?

Przedstawiciel WOPR stanowczo apeluje, by w momencie zauważenia topiącej się osoby za wszelką cenę powstrzymać się od chaotycznych i ryzykownych działań.

– Najpierw zawiadommy ratowników. Numer alarmowy nad wodą to 601 100 100, można też dzwonić pod 112. Dopiero później zastanówmy się, czy nasze umiejętności pozwalają na pomoc.

Jak tłumaczy, w krytycznej chwili niekiedy wystarczy podanie poszkodowanemu koła ratunkowego bądź rzucenie mu pustej plastikowej butelki, co pozwoli takiej osobie na utrzymanie głowy nad powierzchnią lustra wody.

– Nie róbmy nic ponad swoje siły. Tak jak strażak nie wbiega do płonącego budynku bez sprzętu, tak ratownik nie rusza do akcji bez bojki –

Czarny weekend nad wodą. Tragiczny bilans powinien być ostrzeżeniem

Utrata życia przez 17 osób w jeden dzień to wstrząsający dowód na to, że społeczeństwo nadal bagatelizuje fundamentalne zasady ostrożności. Fale upałów powrócą, a wraz z nimi na brzegach rzek i jezior zjawią się rzesze turystów. Służby ratownicze nieustannie przypominają, że wyłącznie chłodna głowa, rozwaga i respekt dla żywiołu są w stanie zapobiec kolejnym nieszczęściom.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie

25