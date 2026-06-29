Czarny weekend w Polsce. Woda pochłonęła 17 ofiar w ciągu zaledwie jednej doby

Spis treści
- Tragiczny bilans ofiar utonięć. Wstrząsające dane policji
- Najgorętszy dzień w roku. Tłumy na plażach i fatalne decyzje
- Ryzyko wejścia do wody. Szok termiczny zabija w ułamku sekundy
- Brawura i alkohol na plaży. Pozorne poczucie bezpieczeństwa
- Jak reagować, gdy ktoś tonie?
- Czarny weekend nad wodą. Tragiczny bilans powinien być ostrzeżeniem
Tragiczny bilans ofiar utonięć. Wstrząsające dane policji
Dane gromadzone przez policję nie pozostawiają złudzeń. Od początku kwietnia woda pochłonęła już 78 ofiar, z czego aż 55 osób zginęło tylko w czerwcu. Niedzielny dramat, gdy w ciągu 24 godzin zmarło 17 osób, stanowi przerażający rekord tego sezonu, obnażając skutki łączenia wysokich temperatur z brakiem ostrożności i ryzykownym zachowaniem. Śmiertelne incydenty odnotowano między innymi na plaży w Międzywodziu, gdzie życie stracił 42-letni mężczyzna, a także w miejscowości Gosławice na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Lokalizacja nie odgrywa tu najmniejszej roli – śmierć grozi zarówno w morzu czy jeziorze, jak i w niepozornym stawie. Żywioł zawsze bezlitośnie weryfikuje błędy pływaków. Wystarczy wspomnieć, że w całym 2025 roku zmarły z tego powodu 292 osoby, a obecny sezon letni znajduje się dopiero w początkowej fazie.
Najgorętszy dzień w roku. Tłumy na plażach i fatalne decyzje
W niedzielę zanotowano najwyższe tegoroczne temperatury. Wybrzeża i kąpieliska pękały w szwach, a wczasowicze ochoczo chłodzili się w falach, nierzadko całkowicie zapominając o rozwadze. Służby ratunkowe wprost przyznają, że wiele z tych dramatów to bezpośredni wynik ludzkiej nieodpowiedzialności.
– Nad wodę należy zabrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek –
W rozmowie z agencją PAP Paweł Ciepliński, wiceprezes katowickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zaznaczył, że pobyt na kąpielisku stanowi doskonałą formę relaksu wyłącznie w sytuacji, gdy bezwzględnie przestrzega się reguł bezpieczeństwa.
– Jeśli będziemy robić głupie rzeczy, może się to skończyć tragedią. Rozsądek nad wodą to podstawa –
Polecany artykuł:
Ryzyko wejścia do wody. Szok termiczny zabija w ułamku sekundy
Ekspert WOPR uczula na niebezpieczne zjawisko fizjologiczne, które przy upalnej aurze może zabić nawet znakomitego pływaka. Jak wskazuje wiceprezes, kluczowe dla uniknięcia tragedii jest powolne oswajanie ciała z chłodem po dłuższym przebywaniu na słońcu.
– Jeśli opalaliśmy się przez jakiś czas, temperatura naszego ciała znacznie wzrosła. Wskakując nagle do zimnej wody, naczynia krwionośne gwałtownie się obkurczają. Dochodzi do szoku termicznego, który może być przyczyną utonięcia –
Brawura i alkohol na plaży. Pozorne poczucie bezpieczeństwa
Doświadczony ratownik nie kryje faktu, że dorośli plażowicze notorycznie lekceważą czające się niebezpieczeństwa.
– Alkohol jest tylko domieszką. Jeśli ktoś chce wypić piwo na plaży, niech wypije, ale niech później nie wchodzi do wody –
Ekspert uzupełnia, że nawet bardzo dobrze znane akweny potrafią stanowić śmiertelną pułapkę ze względu na zmienny poziom wody lub ukryte na dnie ostre obiekty. Paweł Ciepliński apeluje też o korzystanie z niezbędnego sprzętu, wymieniając kamizelki asekuracyjne na deskach SUP, rowerach wodnych czy kajakach, a także bojki asekuracyjne.
– To nie gadżety, tylko rzeczy, które ratują życie –
Jak reagować, gdy ktoś tonie?
Przedstawiciel WOPR stanowczo apeluje, by w momencie zauważenia topiącej się osoby za wszelką cenę powstrzymać się od chaotycznych i ryzykownych działań.
– Najpierw zawiadommy ratowników. Numer alarmowy nad wodą to 601 100 100, można też dzwonić pod 112. Dopiero później zastanówmy się, czy nasze umiejętności pozwalają na pomoc.
Jak tłumaczy, w krytycznej chwili niekiedy wystarczy podanie poszkodowanemu koła ratunkowego bądź rzucenie mu pustej plastikowej butelki, co pozwoli takiej osobie na utrzymanie głowy nad powierzchnią lustra wody.
– Nie róbmy nic ponad swoje siły. Tak jak strażak nie wbiega do płonącego budynku bez sprzętu, tak ratownik nie rusza do akcji bez bojki –
Czarny weekend nad wodą. Tragiczny bilans powinien być ostrzeżeniem
Utrata życia przez 17 osób w jeden dzień to wstrząsający dowód na to, że społeczeństwo nadal bagatelizuje fundamentalne zasady ostrożności. Fale upałów powrócą, a wraz z nimi na brzegach rzek i jezior zjawią się rzesze turystów. Służby ratownicze nieustannie przypominają, że wyłącznie chłodna głowa, rozwaga i respekt dla żywiołu są w stanie zapobiec kolejnym nieszczęściom.