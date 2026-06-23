Pożar w fabryce płyt wiórowych. Z żywiołem walczą liczne zastępy straży pożarnej

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Natalia Błachowska
Natalia Błachowska
2026-06-23 21:39

Jednostki strażackie ze Szczecinka oraz sąsiednich miejscowości biorą udział w gaszeniu zakładu wytwarzającego płyty wiórowe. Płomienie wybuchły na terenie kompleksu przemysłowego zlokalizowanego przy ulicy Waryńskiego.

Strażak w hełmie i kombinezonie z wysokościowego podnośnika gaśniczego intensywnie gasi pożar, kierując strumień wody w gęste kłęby czarnego dymu. To dramatyczny moment akcji ratowniczej w szczecineckiej fabryce płyt wiórowych, o której więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pexels.com zdj. ilustracyjne

Interwencja strażaków po zgłoszeniu pożaru fabryki w Szczecinku

Informacja o niebezpieczeństwie dotarła do ratowników we wtorkowy wieczór. Pod wskazany adres natychmiast wysłano ekipy gaśnicze, których głównym zadaniem jest stłumienie żywiołu i zablokowanie jego drogi do pozostałych fragmentów infrastruktury przemysłowej.

W rozmowie z Radiem Eska zdarzenie to zrelacjonował Mirosław Śledź, który pełni funkcję komendanta straży pożarnej w Szczecinku.

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- Otrzymaliśmy informacje o pożarze jednego z zakładów na ulicy Waryńskiego. W tej chwili trwają działania gaśnicze, brak osób poszkodowanych

- przekazał dziennikarzom Radia Eska.

Akcja gaśnicza w zakładzie przy ulicy Waryńskiego

Zastępy ratownicze pracują na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze koncentrują swoje siły na precyzyjnym ustaleniu ogniska zapalnego oraz dokładnym zabezpieczeniu przestrzeni wokół fabryki. Priorytetem służb jest teraz zminimalizowanie strat materialnych. 

Prawdopodobny pożar otuliny w szczecineckim zakładzie

Według nieoficjalnych doniesień, do których dotarli reporterzy Radia Eska, wynika, że płonie otulina w jednym z budynków zakładu produkcji. 

Dokładne okoliczności powstania zarzewia ognia zostaną zbadane dopiero w momencie, gdy ratownicy zakończą akcję gaśniczą. 

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