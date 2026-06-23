Holiday Park Szczecin startuje na Łasztowni! Letnia zabawa, adrenalina i magia światła wracają nad Odrę

Holiday Park Szczecin – magia lata na Łasztowni

Holiday Park Szczecin na Łasztowni to przestrzeń, w której zabawa nie ma końca. Już od pierwszych minut można poczuć atmosferę prawdziwego letniego festiwalu – pełnego świateł, dźwięków i pozytywnej energii. Park przygotował aż 20 atrakcji, dzięki czemu każdy odwiedzający znajdzie coś idealnego dla siebie. Dzieci pokochają kolorowe karuzele, a dorośli i młodzież mogą liczyć na solidną dawkę adrenaliny.

Wheel of Szczecin – największy diabelski młyn w Polsce

Jedną z największych atrakcji Holiday Park Szczecin jest spektakularny diabelski młyn Wheel of Szczecin. To największa tego typu konstrukcja w Polsce, która pozwala spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy. Przejażdżka to nie tylko emocje, ale też zapierające dech w piersiach widoki na panoramę Szczecina, Odrę i Łasztownię. To obowiązkowy punkt każdej wizyty.

Emocje dla każdego – od rodzinnych atrakcji po ekstremalne przeżycia

Holiday Park Szczecin przygotował zestaw atrakcji, które gwarantują niezapomniane wrażenia. Wśród nich znajdują się m.in. Booster Maxxx, Loop Fighter, Spinning Mouse, Break Dance, Space Flyer, Racing Coaster, Miami Beach, Lach Freu Haus, autodrom, trampoliny, kule wodne, bungee oraz nowość sezonu – Drifting Arena. Każda z nich zapewnia inną dawkę emocji, od lekkiej ekscytacji po prawdziwy zastrzyk adrenaliny.

Rodzinne atrakcje – idealne miejsce na wspólne wspomnienia

Holiday Park Szczecin to świetna propozycja dla rodzin z dziećmi. Najmłodsi mogą korzystać z klasycznych karuzel, kolorowych wagoników i atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o nich. To przestrzeń, w której rodzice i dzieci mogą wspólnie spędzić czas, ciesząc się wakacyjną atmosferą i beztroską zabawą.

Wygraj weekend pełen atrakcji w Holiday Park Szczecin

Masz szansę spędzić wyjątkowy czas w Holiday Park Szczecin zupełnie za darmo. Wystarczy wejść na stronę lunapark.eska.pl i odpowiedzieć na kreatywne pytanie konkursowe.

Autor najciekawszej odpowiedzi otrzyma Weekend dla 2 osób ze śniadaniem i obiadokolacją w Szczecinie oraz 30 biletów do Holiday Park Szczecin, które pozwolą skorzystać ze wszystkich atrakcji i spędzić niezapomniany weekend pełen emocji. Konkurs trwa od 23 czerwca, od godz. 10:00 do 7 lipca do godz. 23:59.

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Zaplanuj wizytę już dziś

Holiday Park Szczecin na Łasztowni to miejsce, które łączy pokolenia i tworzy wspomnienia na całe życie. Niezależnie od tego, czy szukasz spokojnej zabawy, czy ekstremalnych wrażeń – tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by poczuć prawdziwą magię lata.

Holiday Park Szczecin jest otwarty od 26 czerwca do 30 sierpnia 2026 r.