Hotel Gołębiewski w Pobierowie budzi skrajne emocje. Internauci nazywają go "Ciechocinkiem 2.0"

Hotel Gołębiewski w Pobierowie pod ostrzałem ocen

Zanim jeszcze potężny hotel zdołał ugościć pierwszych klientów, w wyszukiwarce Google widniały już setki recenzji na jego temat. Obecnie, po oficjalnej dacie otwarcia (10 czerwca), ilość wpisów wciąż błyskawicznie rośnie, a debata o tym największym na polskim wybrzeżu obiekcie wcale nie cichnie. Średnia ocena oscyluje w granicach 3,9/5 gwiazdek, co dla nowego hotelu o pięciogwiazdkowym standardzie jest rezultatem powodującym zróżnicowane odczucia.

Goście porównują hotel Gołębiewski do Ciechocinka

Wśród pojawiających się w sieci komentarzy coraz częściej przewija się sformułowanie "Ciechocinek 2.0". To określenie nie odnosi się jednak do jakości oferowanych usług czy rodzaju odwiedzających, a najprawdopodobniej do specyficznego charakteru samej budowli.

Czy gdy ktoś projektował tę "bryłe" miał jakiś osobisty sentyment do dawnych czasów, Ciechocinek 2.0 czy coś w ten deseń ? Ma się wrażenie że na parkingach poniżej staną za chwile fiaty i polonezy o maluchach nie wspomnę [...] - czytamy w opiniach Google.

Jedni zachwyceni, inni mówią o "molochu"

Recenzje obiektu są niezwykle podzielone. Zwolennicy inwestycji doceniają przede wszystkim ekskluzywne wnętrza, świetną obsługę, bogatą strefę relaksu i pyszne jedzenie. Z drugiej strony stoją osoby narzekające na sam gmach. Wśród negatywnych wpisów pojawiają się takie słowa jak "moloch", "gigant", "postrach Bałtyku" czy opinie o zaburzaniu harmonii krajobrazu. Interesujące jest to, że część takich negatywnych komentarzy opublikowano jeszcze przed startem hotelu, bazując wyłącznie na jego zewnętrznym wyglądzie.

Wygląda koszmarnie

Straszna betonoza. Szkoda tak ładnego terenu pod takiego molocha.

Totalny brak szacunku do przyrody i mieszkańców Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Oceny rosną, ale kontrowersje nie znikają

Ostatnie dni przyniosły poprawę ogólnej noty hotelu – od momentu przyjęcia pierwszych urlopowiczów, obiekt zyskuje więcej przychylnych recenzji. Niemniej jednak, dyskusje w internecie są nadal niezwykle aktywne, a każda nowo dodana opinia generuje kolejne reakcje.

Spedzilismy tydzien w tym hotelu i moge z duza pewnoscia stwierdzic ze jest to nie tylko najwiekszy ale i najlepszy hotel w Polsce - pisze pani Katarzyna w opinii Google.

Obiekt super wyżywienie bardzo dobre - napisała pani Beata.

Mimo to internetowa dyskusja pozostaje bardzo żywa, a każda kolejna opinia wywołuje nowe komentarze.

Dalsza częśc artykułu znajduje się pod galerią.

Zejście na plażę hotel Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Ile kosztuje noc w hotelu Gołębiewski?

Jeden nocleg w Gołębiewskim w Pobierowie wiąże się ze sporym wydatkiem. Cena za pobyt jest uzależniona od wybranej daty, ale zwykle trzeba się liczyć z kosztem rzędu 1500 zł za noc. W tej cenie zawarta jest jednak szeroka gama atrakcji, dostęp do licznych restauracji, luksusowe warunki i bezpośrednie sąsiedztwo plaży. Jeżeli ta suma wydaje się zbyt wysoka, dobrym pomysłem jest śledzenie ofert promocyjnych, które czasem się pojawiają, pozwalając na zarezerwowanie noclegu w niższej cenie.

Nocleg w Hotelu Gołębiewski za mniej niż 1000 zł. Gigant w Pobierowie drastycznie obniża ceny