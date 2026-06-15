Spacer ze Świnoujścia do Niemiec słono kosztuje. Sprawdź, ile trzeba zapłacić za odwiedziny w "Cesarskich kurortach" na wyspie Uznam

Niemieckie władze samorządowe pobierają specjalną daninę w popularnych miejscowościach uzdrowiskowych zlokalizowanych tuż przy polskiej granicy. Przepis ten obejmuje tak zwane Cesarskie Kurorty, do których zaliczamy Ahlbeck, Heringsdorf oraz Bansin. Polscy urlopowicze przebywający w Świnoujściu bardzo chętnie odwiedzają te miasteczka podczas pieszych wędrówek, przejażdżek rowerowych czy wycieczek na hulajnogach.

Wymóg opłacenia Kurtaxe dotyczy absolutnie każdego gościa przebywającego na terenie danego uzdrowiska. Obowiązek ten powstaje natychmiast, nawet przy okazji zwykłego przejścia plażą lub krótkiej wizyty na deptaku. Strona niemiecka argumentuje, że zebrane w ten sposób fundusze pozwalają na sfinansowanie kluczowych elementów:

utrzymania nieskazitelnie czystych plaż i publicznych toalet,

pielęgnacji nadmorskich promenad,

rozwoju infrastruktury dla odwiedzających,

pracy wykwalifikowanych ratowników wodnych oraz lokalnych służb dbających o porządek.

Wymienione powody sprawiają, że odpowiednie patrole regularnie weryfikują przechodniów na promenadach. Kontrolerzy bacznie zwracają uwagę na posiadanie ważnego dowodu uiszczenia należności.

Ile zapłacisz za Kurtaxe w 2026 roku przy granicy ze Świnoujściem?

Tegoroczne zasady przewidują aż trzy różne taryfy, które uzależniono od konkretnych miesięcy. Najwyższe stawki przypadają naturalnie na miesiące letnie, ponieważ wtedy obszary nadmorskie przeżywają prawdziwe oblężenie ze strony turystów.

Wysokość opłat w 2026 roku za jeden dzień pobytu osoby dorosłej:

Okres przedsezonowy kosztuje 2,90 euro i trwa od 1 stycznia do 31 marca.

W sezonie głównym cena rośnie do 3,70 euro, a czas ten obejmuje terminy od 1 kwietnia do 31 października.

Okres posezonowy wiąże się z wydatkiem 3,00 euro i dotyczy okresu od 1 listopada do 31 grudnia.

Przekładając te kwoty na realia wakacyjne, zwykła wycieczka piesza ze Świnoujścia do sąsiedniego Ahlbecku w lipcu lub sierpniu uszczupli portfel dorosłego turysty o 3,70 euro, czyli w przeliczeniu blisko 15 złotych. Młodszym podróżnikom przysługują na szczęście określone ulgi, natomiast niemowlęta i najmłodsze dzieci całkowicie zwolniono z obowiązku płacenia.

Opłata klimatyczna w Niemczech. Gdzie szukać automatów z biletami?

Uregulowanie należności odbywa się za pomocą dedykowanych urządzeń nazywanych Kurkarten-Automat. Władze niemieckich kurortów rozmieściły je w najbardziej strategicznych lokalizacjach:

bezpośrednio przy zejściach na piasek,

wzdłuż popularnych szlaków dla cyklistów,

na głównych deptakach spacerowych,

tuż przy przejściach granicznych z Polską.

Same maszyny przypominają wyglądem dobrze nam znane miejskie parkomaty i zawsze posiadają wyraźne oznaczenie w postaci dużej litery K.

Finalizacja transakcji kończy się wydrukowaniem papierowego poświadczenia, które należy bezwzględnie zachować do ewentualnej kontroli. Funkcjonariusze niezwykle często legitymują napotkane osoby, jednak w przypadku braku stosownego kwitka zazwyczaj umożliwiają jego natychmiastowy zakup bezpośrednio na miejscu.

Co oferuje niemiecka Kurtaxe na wyspie Uznam?

Polscy urlopowicze często traktują tę opłatę w kategorii zbędnego haraczu za samo oddychanie, jednak w rzeczywistości przynosi ona wymierne korzyści. Posiadacze ważnego biletu zyskują pełny dostęp do wielu praktycznych udogodnień. Mowa tu przede wszystkim o:

odpowiednio przygotowanych kąpieliskach pozbawionych wszechobecnych parawanów,

wyjątkowo czystych ciągach pieszych i ścieżkach dla jednośladów,

gęstej sieci darmowych i schludnych toalet,

możliwości bezpłatnego udziału w lokalnych imprezach kulturalnych,

darmowych przejazdach komunikacją autobusową na terenie kurortów,

specjalnych zniżkach na okoliczne rozrywki zależnych od konkretnej gminy.

Konsekwentne egzekwowanie tej daniny sprawia, że przygraniczne ośrodki wypoczynkowe w Niemczech od lat słyną z niezwykłego porządku i wysokiego standardu obsługi ruchu turystycznego na całym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Przekraczasz granicę w Świnoujściu na chwilę? Kontrolerzy nie znają litości

Niemieckie przepisy nie przewidują żadnej taryfy ulgowej ze względu na krótki czas pobytu. Nawet kilkunastominutowy pobyt za zachodnią granicą wymusza uiszczenie pełnej dziennej stawki. Zwykłe przejście plażą ze Świnoujścia w celu poszukiwania spokojniejszego skrawka piasku czy chęć wykonania pamiątkowej fotografii na tle słynnego molo w miejscowości Ahlbeck wymaga nabycia stosownego dokumentu w automacie.

Lokalne władze ustawiły wyraźne znaki informacyjne na samej linii granicznej, ostrzegające o konieczności zakupu biletu. Wielu wczasowiczów nagminnie jednak omija te komunikaty wzrokiem, co nierzadko kończy się niespodziewaną i mało przyjemną rozmową z mundurowym patrolem podczas powrotnego spaceru.

Najważniejsze zasady opłacania Kurtaxe w Niemczech w 2026 roku

Turyści odwiedzający niemiecką część wyspy Uznam w szczycie letniego sezonu 2026 zapłacą dokładnie 3,70 euro za dzień.

za dzień. Należność należy uiścić bez względu na czas trwania wycieczki za granicę.

Wpłat dokonujemy w charakterystycznych maszynach o nazwie Kurkarten-Automat.

Pozyskane w ten sposób pieniądze gwarantują przyjezdnym dostęp do perfekcyjnie utrzymanej infrastruktury i szeregu darmowych usług dodatkowych.

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