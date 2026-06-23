Protest rolników na S3 miał trwać "do skutku". Zakończył się po kilku godzinach

Rolnicy zablokowali S3, ale szybko zeszli z trasy

W poniedziałek po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że protest rolników na S3 został zakończony, a droga jest przejezdna w obu kierunkach. Do godziny 17:00 miały zniknąć ostatnie zatory w rejonie węzła Klucz, gdzie ekspresówka łączy się z autostradą A6.

Wcześniej sytuacja wyglądała poważnie: jedenaście traktorów i kilkanaście oflagowanych aut po godz. 12:00 zablokowało S3 przy węźle Gryfino. Początkowo wyłączony z ruchu był ponad 30‑kilometrowy odcinek trasy.

Decyzja burmistrza przerwała protest

Jak przekazał w rozmowie z PAP Adam Walterowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.

– Naszym zdaniem nielegalnie. Czekamy na pisemne uzasadnienie i złożymy skargę do sądu – zapowiedział Walterowicz.

Rolnicy podkreślali, że choć nie zgadzają się z decyzją, nie chcą zaogniać sytuacji i dlatego zjechali z drogi.

- Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia - mówił w rozmowie z Radiem ESKA Paweł Toporek, jeden z organizatorów protestu. - Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. Zastanawiam się, w jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjną - dodaje.

„Nie chcemy utrudniać życia ludziom, ale nie mamy wyjścia”

Protestujący tłumaczyli, że sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna. Produkcja staje się nieopłacalna, a rodzinne gospodarstwa stoją na krawędzi bankructwa. Jako przykład podawali:

pszenica po 700 zł za tonę, gdy kilka lat temu kosztowała nawet 1800 zł,

nawozy wieloskładnikowe po ponad 2 tys. zł za tonę.

Rolnicy domagają się rozmów z rządem i systemowych rozwiązań, które pozwolą im utrzymać gospodarstwa.

Kierowcy utknęli, ale objazdy działały

Policja i GDDKiA szybko wyznaczyły objazdy przez DW119 („starą trójkę”) oraz DK31. Około godz. 15 przywrócono ruch na części trasy, a po godz. 16 ogłoszono całkowite zakończenie protestu. Utrudnienia utrzymywały się już tylko w rejonie węzła Klucz.

Spór o legalność zgromadzenia

Protest na S3 był zapowiadany od tygodni, ale gmina Gryfino nie wyrażała na niego zgody. Sprawa trafiła do sądów, a kilka dni temu Sąd Apelacyjny w Szczecinie orzekł, że prawo do zgromadzeń nie może być ograniczane. Rolnicy zgłosili protest aż do 2 września.

Mimo to burmistrz rozwiązał poniedziałkowe zgromadzenie, co – jak zapowiadają organizatorzy – będzie miało finał w sądzie.

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