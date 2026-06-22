Żądają ograniczenia importu i poprawę opłacalności ich upraw

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Szereg traktorów różnej wielkości i koloru, głównie zielonych i czerwonych, jedzie po dwupasmowej drodze w kierunku prawego górnego rogu obrazu. Przedni traktor, zielony, ma włączone pomarańczowe światło ostrzegawcze na dachu oraz świecące reflektory. W tle widoczny jest odległy zarys miasta z licznymi wysokimi budynkami i drapaczami chmur, a niebo, pokryte częściowo chmurami, przechodzi od jasnego, pomarańczowo-żółtego odcienia przy horyzoncie do ciemnoszarego na górze. Po prawej stronie drogi rozciąga się zielone pole uprawne, a po lewej, za traktorami, widać ciemne drzewa na horyzoncie.