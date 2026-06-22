Żądają ograniczenia importu i poprawę opłacalności ich upraw

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-06-22 14:48

Rolnicy wyjechali ciągnikami na "S3"-kę w Zachodniopomorskiem.

Szereg ciągników rolniczych, w tym zielone i czerwone maszyny, jedzie drogą w trakcie protestu rolników, blokując ruch. Na horyzoncie widoczne są wieżowce miasta na tle pochmurnego nieba, co symbolizuje trudną sytuację rolników, o której możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Szereg traktorów różnej wielkości i koloru, głównie zielonych i czerwonych, jedzie po dwupasmowej drodze w kierunku prawego górnego rogu obrazu. Przedni traktor, zielony, ma włączone pomarańczowe światło ostrzegawcze na dachu oraz świecące reflektory. W tle widoczny jest odległy zarys miasta z licznymi wysokimi budynkami i drapaczami chmur, a niebo, pokryte częściowo chmurami, przechodzi od jasnego, pomarańczowo-żółtego odcienia przy horyzoncie do ciemnoszarego na górze. Po prawej stronie drogi rozciąga się zielone pole uprawne, a po lewej, za traktorami, widać ciemne drzewa na horyzoncie.

Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.

  • Będziemy strajkować. Do bólu. Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś. Wytrzymamy.
  • Żeby nam się to wszystko opłacało. Niech nam zapłacą za nasze zboża.
  • Chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa. Bo my już padamy, już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
  • Dysydenci mówią, że my się wygłupiamy i że to jest nieprawda, że w bardzo dobrej kondycji jesteśmy. To tylko takie nasze wymysły, że próbujemy wyłudzić dodatkowe pieniądze. My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy. Chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.

Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.

  • Jedziemy z nad morza, ale jedziemy w stronę Wrocławia. Prędzej byliśmy w domu, a tak... trudno.
  • Mają rację jakąś, damy radę.
  • Powiedział mi przed chwilą policjant, że mam jechać na Myślibórz, na 119. A jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.

Rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet dwa miesiące.

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