Za nami największy festiwal rapowy w regionie!

Wydarzenie odbyło się na postoczniowych terenach w Szczecinie.
Na miejscu panował wyjątkowy klimat, mocna energia i prawdziwe hip-hopowe doświadczenie w industrialnej przestrzeni! Takiego wydarzenia w mieście dawno nie było.
Na głównej scenie pojawili się tacy artyści jak:
- Malik Montana,
- Donguralesko,
- Belmondo,
- Wac Toja,
- Rów Babicze,
- Waima,
- Blaki Selektah
Natomiast na .ZS Stage pojawili się DJe.
Jednak ten event to nie tylko dobra muzyka. To także przestrzeń kulturalna dla ludzi w każdym wieku, różnorodne stoiska partnerskie i strefa gastro.
W takim miejscu nie mogło zabraknąć pomarańczowej ekipy! Uczestnicy mogli skorzystać z naszych atrakcji, zgarnąć gadżety, zrobić sobie zdjęcie w wannie z kulkami albo po prostu pochillować.