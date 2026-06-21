Za nami największy festiwal rapowy w regionie!

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-06-21 21:06

Mowa o PROJECT SZCZECIN '26.

Koncert
Autor: Pixabay.com

Wydarzenie odbyło się na postoczniowych terenach w Szczecinie.

Na miejscu panował wyjątkowy klimat, mocna energia i prawdziwe hip-hopowe doświadczenie w industrialnej przestrzeni! Takiego wydarzenia w mieście dawno nie było.

Na głównej scenie pojawili się tacy artyści jak: 

  • Malik Montana,
  • Donguralesko,
  • Belmondo,
  • Wac Toja,
  • Rów Babicze,
  • Waima,
  • Blaki Selektah

Natomiast na .ZS Stage pojawili się DJe.

Jednak ten event to nie tylko dobra muzyka. To także przestrzeń kulturalna dla ludzi w każdym wieku, różnorodne stoiska partnerskie i strefa gastro. 

W takim miejscu nie mogło zabraknąć pomarańczowej ekipy! Uczestnicy mogli skorzystać z naszych atrakcji, zgarnąć gadżety, zrobić sobie zdjęcie w wannie z kulkami albo po prostu pochillować. 

Szczecin Light Festival
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