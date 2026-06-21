Za nami największy festiwal rapowy w regionie!

Wydarzenie odbyło się na postoczniowych terenach w Szczecinie.

Na miejscu panował wyjątkowy klimat, mocna energia i prawdziwe hip-hopowe doświadczenie w industrialnej przestrzeni! Takiego wydarzenia w mieście dawno nie było.

Na głównej scenie pojawili się tacy artyści jak:

Malik Montana,

Donguralesko,

Belmondo,

Wac Toja,

Rów Babicze,

Waima,

Blaki Selektah

Natomiast na .ZS Stage pojawili się DJe.

Jednak ten event to nie tylko dobra muzyka. To także przestrzeń kulturalna dla ludzi w każdym wieku, różnorodne stoiska partnerskie i strefa gastro.

W takim miejscu nie mogło zabraknąć pomarańczowej ekipy! Uczestnicy mogli skorzystać z naszych atrakcji, zgarnąć gadżety, zrobić sobie zdjęcie w wannie z kulkami albo po prostu pochillować.