Kubańczyk z dwoma nożami terroryzował ludzi. Policja obezwładniła agresora

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Groził śmiercią, trzymając dwa noże
Do dramatycznej sytuacji doszło na terenie powiatu choszczeńskiego. Jak ustalili policjanci, 35-latek kierował wobec dwóch osób groźby karalne pozbawienia życia. W rękach trzymał dwa duże noże kuchenne, co – jak podkreślają funkcjonariusze – wzbudziło realną obawę, że może spełnić swoje zapowiedzi.
Agresywny mężczyzna zachowywał się irracjonalnie i stanowił poważne zagrożenie dla otoczenia.
Szybka akcja policji
Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Mundurowi, widząc uzbrojonego i pobudzonego 35-latka, podjęli zdecydowane działania. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany, a następnie trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
Usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia.
Tymczasowy areszt na dwa miesiące
Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie wystąpił do prokuratury o zastosowanie wobec agresora środka zapobiegawczego. Prokurator skierował wniosek do sądu, a ten przychylił się do niego – 35-latek trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące.
Policja: reagujemy na każdą agresję
Funkcjonariusze podkreślają, że nie ma zgody na jakiekolwiek przejawy przemocy i zagrożenia życia.
Policja zapewnia, że będzie stanowczo reagować na podobne sytuacje, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców regionu.