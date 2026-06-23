Znamy cenę parkingu podziemnego w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Nie jest tanio

Hotel Gołębiewski Pobierowo. Nocleg uderzy po kieszeni

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to obiekt, o którym głośno jest od momentu budowy, czyli od 2018 roku. Choć powstawanie giganta trwało "wieczność", w końcu otworzono drzwi dla pierwszych gości. Dokładnie 10 czerwca 2026 roku nadmorski kolos rozpoczął działalność, a na uroczystym otwarciu mieliśmy okazję być osobiście. Relacja z tego dnia znajduje się tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Ceny w obiekcie mogą zaskoczyć, bowiem do najniższych nie należą. Za noc w luksusowym gigancie dwie osoby dorosłe muszą zapłacić ok. 1500-1800 zł w zależności od terminu pobytu. To całkiem spora kwota, lecz okazuje się, że to nie koniec wydatków dla gości. Choć ci płacą już krocie za pobyt, to muszą też zapłacić za parking!

Parking hotel Gołębiewski Pobierowo

Okazuje się, że goście hotelowi muszą też zapłacić za parking przy obiekcie jeśli nie uda im się zaparkować na wyznaczonych darmowych miejscach przed hotelem. Takowe umieszczone są bowiem przy wejściu, obok fontanny. Nie ma ich jednak zbyt wiele, więc panuje zasada "kto pierwszy ten lepszy".

Ci, którzy nie znajdą miejsca będą musieli uiścić opłatę w wysokości 60 zł za parking zewnętrzny za szlabanem obok hotelu lub w przyszłości 80 zł za parking podziemny, który obecnie nie jest jeszcze dostępny.

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Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Gołębiewski Pobierowo w ogniu krytyki

Hotel Gołębiewski Pobierowo od początku swojej budowy znajduje się w centrum uwagi opinii publicznej. To największy hotel w Polsce, który już na etapie realizacji wzbudzał ogromne zainteresowanie, ale też liczne kontrowersje. W sieci można natknąć się na krytyczne komentarze, ale - co ciekawe - coraz częściej pojawiają się też pozytywne wpisy. Zaskakującym dla wielu może być również fakt, iż nawet mieszkańcy Pobierowa zaczynają dostrzegać pozytywy, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Gołębiewski w Pobierowie napędza lokalną gospodarkę. "Nigdy nie miałam tylu gości"

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]