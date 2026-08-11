Przełom po zabójstwie w szczecińskiej "Kanapce". Niemieckie służby wydały Polsce Seweryna M.

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Zabójstwo w Szczecinie. Podejrzany Seweryn M. zatrzymany na terenie Niemiec
Makabryczne wydarzenia rozegrały się w nocy z 12 na 13 kwietnia 2026 roku. Funkcjonariusze odkryli zwłoki 38-letniej ofiary w jednym z lokali przy ulicy Malczewskiego zaledwie kilka godzin po zbrodni. Kryminalni szybko wytypowali Seweryna M. jako głównego podejrzanego w sprawie śmierci kobiety, jednak mężczyzna błyskawicznie zbiegł za zachodnią granicę.
- Strona niemiecka wdrożyła procedurę ekstradycyjną po otrzymaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania – informuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
Ostatecznie 29 lipca 2026 roku niemieckie służby wydały Seweryna M. w ręce polskiej policji.
Prokuratura w Szczecinie działa błyskawicznie. Seweryn M. trafia do aresztu
Śledczy od razu przystąpili do pracy po przetransportowaniu mężczyzny na terytorium Polski. Prokurator postawił Sewerynowi M. zarzut pozbawienia życia kobiety dokładnie 7 sierpnia i tego samego dnia przeprowadził jego przesłuchanie.
- Po wykonaniu czynności procesowych skierowano do sądu wniosek o utrzymanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił go w całości – przekazuje prok. Julia Szozda.
Wymiar sprawiedliwości nałożył na mężczyznę środek zapobiegawczy w postaci 30-dniowego aresztu od chwili ujęcia. Prokuratorzy zaznaczają, że wcześniejsze poszukiwania Europejskim Nakazem Aresztowania stanowiły mocny argument świadczący o wysokim ryzyku ucieczki oraz utrudniania śledztwa.
Trwa śledztwo w sprawie zbrodni przy Malczewskiego. Śledczy czekają na sekcję zwłok
Organy ścigania na obecnym etapie odmawiają udzielania jakichkolwiek informacji o motywach sprawcy oraz stopniu znajomości między zatrzymanym a zamordowaną 38-latką.
- Śledztwo pozostaje w toku. Trwają czynności mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia – podkreśla prok. Julia Szozda.
Policja i prokuratura planują realizację kolejnych kroków w postępowaniu karnym. Decydujące znaczenie dla sprawy będą miały oficjalne wyniki sekcji zwłok ofiary, szczegółowe opinie przygotowane przez biegłych oraz skrupulatna analiza śladów zabezpieczonych na miejscu zbrodni w kamienicy.