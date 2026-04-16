Zwłoki 38-latki znalezione w mieszkaniu. Policja zatrzymała mężczyznę

Jacek Chlewicki
PAP
2026-04-16 18:19

Mężczyzna mogący mieć związek ze śmiercią kobiety, której ciało ujawniono w poniedziałek (13.04) w jednym z mieszkań, został zatrzymany w Niemczech – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

i

Autor: Policja Zachodniopomorska/ Materiały prasowe
  • Ciało 38-letniej kobiety znaleziono w mieszkaniu przy ul. Malczewskiego w Szczecinie
  • Rodzina wcześniej zgłosiła zaginięcie – kobieta nie wróciła do domu i nie odbierała telefonu
  • Mężczyzna mogący mieć związek ze sprawą został namierzony i zatrzymany na terenie Niemiec

Ciało kobiety ujawniono w poniedziałek w jednym z mieszkań przy ul. Malczewskiego w Szczecinie. Wcześniej rodzina 38-latki poinformowała policję, że kobieta nie wróciła do domu, nie odbiera telefonów od najbliższych i nie wiadomo, gdzie przebywa. – Policjanci ustalili adres, pod którym miała przebywać kobieta. Dzięki monitoringowi ustalono, że nie opuściła ona miejsca, w którym nocowała – przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podkomisarz Piotr Jaworski.

Na miejscu zdarzenia zabezpieczono liczne ślady, a w trakcie działań ustalono, że mężczyzna mogący mieć związek ze zgonem kobiety udał się w stronę granicy polsko-niemieckiej. Został on namierzony i zatrzymany.

Polecany artykuł:

Morderstwo 21-letniej Anny Prus. Po ponad 30 latach śledczy wpadną na nowy trop…

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania mężczyzny. Strona niemiecka wdrożyła procedurę ekstradycyjną. Po przekazaniu mężczyzny do Polski zostaną przeprowadzone z nim czynności procesowe.

Ciało 38-latki zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Przyczyny jej śmierci nie są jeszcze znane.

Pokój Zbrodni - Wampir z Bytomia
Szczecin