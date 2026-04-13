Morderstwo 21-letniej Anny Prus. Po ponad 30 latach śledczy wpadną na nowy trop? Rusza akcja

Młoda mieszkanka Kamienia Pomorskiego zapadła się pod ziemię w nocy z 2 na 3 października 1993 roku. 21-latka dojeżdżała stamtąd do pobliskiego Dziwnowa, gdzie znalazła zatrudnienie w lokalnym zakładzie przetwórstwa ryb. Znajomi z tamtego okresu wspominali ją niezwykle ciepło, podkreślając jej radosne usposobienie, otwartość na świat i ogromną wiarę w drugiego człowieka. Ta ogromna ufność mogła okazać się dla niej zgubna. Mundurowi do dziś podkreślają, że brutalnie przerwane życie przekreśliło wszystkie ambitne plany dziewczyny. Mimo upływu trzydziestu lat od dramatycznych scen rozegranych na Pomorzu Zachodnim, tożsamość oprawcy wciąż pozostaje owiana tajemnicą. Ołtarz sprawiedliwości wciąż domaga się jednak prawdy, co zaznacza pracownica Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, Agnieszka Włodarska.

„Wierzymy, że czyjaś pamięć i chęć podzielenia się informacją mogą pomóc przybliżyć się do odpowiedzi”

Makabryczna śmierć Anny Prus. Zwłoki 21-latki porzucono w pociągu

Największym pragnieniem 21-latki było założenie własnej rodziny i wychowanie potomstwa. Z relacji najbliższych wynika, że tuż przed tragicznymi wydarzeniami pochłaniały ją przygotowania do zbliżających się urodzin. Zastanawiała się nad listą gości oraz miejscem zorganizowania wyjątkowej uroczystości. Zrekonstruowany przez śledczych przebieg wydarzeń wskazuje, że drugiego października młoda pracownica zmierzała do swojego miejsca zamieszkania przy ulicy Dziwnowskiej. Niestety, w progu własnego domu nigdy nie stanęła. Zaniepokojona przedłużającą się nieobecnością rodzina natychmiast zaalarmowała lokalne służby ratunkowe. Odpowiedź na pytanie o los zaginionej przyszła zaledwie kilkanaście godzin później, przynosząc zrozpaczonym rodzicom najgorsze z możliwych wiadomości.

Następnego dnia w okolicach południa pracujący na kolei mężczyzna natrafił na makabryczne znalezisko. W jednym ze stojących na bocznicy w Kamieniu Pomorskim wagonów towarowych spoczywały zwłoki zaginionej 21-latki. Widok ciała jednoznacznie sugerował, że ofiara stoczyła przed śmiercią dramatyczną walkę o przetrwanie. Wyniki późniejszych badań sekcyjnych potwierdziły najczarniejszy scenariusz, wykazując potężne obrażenia od ciosów oraz ślady okrutnego gwałtu. Morderca, lub cała grupa napastników, ostatecznie udusił bezbronną kobietę. Ciało ukryto w pustym przedziale transportowym z wyraźnym zamiarem zatarcia śladów, licząc na to, że skład wyruszy w daleką trasę. Plany oprawców pokrzyżował całkowity zbieg okoliczności, ponieważ ten konkretny wagon został wcześniej odpięty od reszty pociągu. Błyskawiczne odnalezienie miejsca zbrodni nie przełożyło się niestety na schwytanie winnych tego bestialskiego czynu.

Analiza archiwalnych akt śledczych dowodzi, że ówcześni policjanci wykonali tytaniczną pracę operacyjną. Funkcjonariusze nie szczędzili sił i środków, rzucając do akcji wszystkie dostępne jednostki, dlatego nikt nie oskarża ich o bezczynność. Należy jednak pamiętać, że początek lat 90. nie oferował detektywom tak zaawansowanych narzędzi technologicznych, jakimi dysponujemy obecnie. Prawdopodobnie przy dzisiejszym poziomie kryminalistyki sprawcy nie uniknęliby sprawiedliwości. Właśnie z tego powodu funkcjonariusze z Archiwum X postanowili odkurzyć zapomniane tomy akt, licząc na wyłonienie się po trzech dekadach nowych świadków, którzy rzucą światło na zbrodnię w Kamieniu Pomorskim.

Poszukiwania mordercy Anny Prus. Setki przesłuchań nie przyniosły przełomu

W toku wieloletniego dochodzenia przesłuchano łącznie ponad pięćset osób, z czego wielu świadków wzywano na komendę kilkukrotnie. Zlecono również dziesiątki skomplikowanych opinii medycznych i drobiazgowych ekspertyz śladowych. Detektywi podążali najróżniejszymi tropami, a ich działania wykraczały daleko poza region zachodniopomorski, docierając chociażby do stolicy, Wrocławia, Gdańska czy Krakowa. Sytuację tę wprost podsumowuje komunikat przekazany przez Agnieszkę Włodarską ze struktur policyjnych.

„- Mimo ogromu pracy i zaangażowania funkcjonariuszy, sprawcy nie udało się wtedy ustalić”

Zrozpaczeni rodzice zmarłej dziewczyny przez długi czas próbowali prowadzić prywatne śledztwo, by wytropić oprawców ukochanego dziecka. Ściśle współpracowali z organami ścigania i na bieżąco monitorowali wszystkie publikacje prasowe, rozpaczliwie szukając jakiegokolwiek punktu zaczepienia i ulgi. Ceremonia pogrzebowa w ich rodzinnej miejscowości zgromadziła gigantyczne tłumy wstrząśniętych mieszkańców. Ogromne wsparcie otoczenia i upływający czas nie potrafiły jednak zniwelować bólu po stracie córki. Opiekunowie 21-latki zeszli z tego świata nie doczekawszy się ukarania winnych. W sprawiedliwość nadal mocno wierzą pozostali członkowie rodziny oraz dawni znajomi, domagając się rozliczenia sprawców po tylu latach.

Funkcjonariusze wchodzący w skład policyjnego Archiwum X drobiazgowo weryfikują dawniej zebrany materiał dowodowy. W swojej codziennej pracy opierają się na nowoczesnych algorytmach i wysoce precyzyjnych technikach laboratoryjnych, o których w minionym stuleciu nikt nie słyszał. Innowacyjny sprzęt kryminalistyczny pozwala wyciągnąć wnioski z zabezpieczonych kiedyś dowodów, których wcześniej nie potrafiono właściwie zinterpretować. Zastosowanie tych rozwiązań daje potężną nadzieję na wytypowanie konkretnego kręgu osób odpowiedzialnych za tę makabryczną zbrodnię.

O wadze każdego detalu stanowczo przypomina policjant bezpośrednio nadzorujący tę nierozwiązaną sprawę.

„- Każda informacja, nawet ta, która wydaje się błaha, może przyczynić się do zakończenia sprawy”

Funkcjonariusz wystosował również oficjalny apel do społeczności lokalnej, licząc na odświeżenie wspomnień mieszkańców.

„- Zwracamy się więc do wszystkich, którzy w tamtym czasie mieszkali lub przebywali w rejonie Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa lub okolic: być może ktoś z Państwa przypomniał sobie coś, czego przed laty nie powiedział organom ścigania, a co może mieć znaczenie. Szczególnie ważne mogą być informacje dotyczące osób, które zachowywały się nietypowo w dniach od 2 do 3 października 1993 roku, lub zdarzeń, które wówczas budziły niepokój”

Rozwiązane zagadki Archiwum X. Sprawa Zyty Michalskiej daje ogromną nadzieję

Prawdopodobnie właśnie taki wyparty z pamięci szczegół stanowi klucz do ostatecznego zamknięcia wieloletniego dochodzenia. Doskonałym przykładem skuteczności w ujawnianiu dawnych tajemnic jest głośny kazus dwudziestoletniej Zyty Michalskiej, brutalnie pozbawionej życia na początku kwietnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku. Pochodząca z niewielkiego Mikuszewa pod Wrześnią dziewczyna zginęła w pobliskim kompleksie leśnym w niezwykle sadystycznych okolicznościach. Przez ponad dwadzieścia sześć lat tożsamość leśnego mordercy pozostawała dla śledczych kompletną zagadką, a motywy jego działania budziły jedynie mroczne domysły.

Niespodziewany przełom nastąpił w grudniu dwa tysiące dwudziestego roku, gdy w ręce mundurowych wpadł pięćdziesięciotrzyletni Waldemar B. Precyzyjne analizy genetyczne udowodniły ponad wszelką wątpliwość zgodność jego DNA z materiałem pozostawionym na miejscu zbrodni przed dekadami. Namierzenie sprawcy okrutnego zabójstwa było absolutnym triumfem poznańskiego oddziału Archiwum X przy tamtejszej Komendzie Wojewódzkiej Policji. Specjaliści wyciągnęli zakurzone akta wierząc, że morderca w końcu zapłaci za swoje czyny, i ostatecznie dopięli swego. Zatrzymany mężczyzna przez wiele lat funkcjonował w społeczeństwie zupełnie normalnie, unikając wymiaru sprawiedliwości. Potężnych emocji na sali rozpraw nie potrafił ukryć ojciec zamordowanej.

„Nigdy mu nie wybaczę, zniszczył nam życie”

Bezpośrednio po nałożeniu kajdanek Waldemar B. przyznał się do zarzucanych mu czynów i ze szczegółami opowiedział o przebiegu morderstwa. W międzyczasie organy ścigania odkryły, że pięćdziesięciotrzylatek zdążył doskonale ułożyć sobie prywatne sprawy na wolności. Posiadał absolutnie czystą kartotekę, stworzył stabilny dom dla żony i dwóch córek, a także realizował się w dobrze płatnym zawodzie. Choć w późniejszej fazie oskarżony diametralnie zmienił linię obrony i wycofał się z wcześniejszych słów, nie zdołał uniknąć sprawiedliwego wyroku. Skład orzekający poznańskiego Sądu Okręgowego jednoznacznie uznał, że napastnik działał z jawnym i bezpośrednim zamiarem pozbawienia dziewczyny życia. Mroczna prawda o dramacie młodej mieszkanki Mikuszewa ostatecznie ujrzała światło dzienne. Według sędzi Renaty Żurowskiej zbrodnia nie może obyć się bez kary, co precyzyjnie wyjaśniła w sądowym uzasadnieniu, opierając się na twardych dowodach.

„- Nie jesteśmy w stanie wykluczyć tego, co mówi Waldemar B., że nie chciał zgwałcić. Sąd to wyeliminował. Sprawca uderzył jednak w głowę Zytę Michalską pięć razy, były to uderzenia zadawane z dużą siłą. Jeśli ktoś uderza pięć razy człowieka w głowę, to dlatego, że chce go zabić”

Przedstawicielka wymiaru sprawiedliwości zwróciła też uwagę na szokującą i chłodną postawę skazanego po dokonaniu zbrodni. Mężczyzna bardzo uważał na swoje zachowanie i wtapiał się w tłum, prowadząc zupełnie przeciętną egzystencję, której pozbawił zmarłą dwudziestolatkę.

„- To była okrutna zbrodnia, a pobudki totalnie błahe. Zabił Zytę, bo przecięła mu drogę. Musi ponieść surową karę”

Pod koniec maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku zapadł prawomocny wyrok, który posłał Waldemara B. za więzienne mury na najbliższe dwadzieścia pięć lat. Analogiczny scenariusz wydaje się niezwykle prawdopodobny w kontekście wciąż nierozwiązanego morderstwa młodej mieszkanki zachodniopomorskiego. Doświadczeni detektywi są głęboko przekonani, że wytypowanie sprawcy nawet po tak długim czasie leży całkowicie w zasięgu ich operacyjnych możliwości. Obywatele dysponujący jakimikolwiek strzępkami informacji o dawnych zdarzeniach powinni niezwłocznie zgłosić się do najbliższego komisariatu policji lub bezpośrednio nawiązać kontakt z wydziałem Archiwum X, którego dane widnieją na oficjalnych portalach jednostki. Organy ścigania gwarantują wszystkim zgłaszającym całkowitą anonimowość.