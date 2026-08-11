Żagle 2026 – w nocy pierwsze zmiany w organizacji ruchu!

Zmian w organizacji ruchu należy spodziewać się w terminie od 13 do 19 sierpnia. Wprowadzanie zmian zostało podzielone na trzy etapy.

Etap 1

Termin wprowadzenia:

12 sierpnia 2026 r. (środa) od godz. 00:01 do 13 sierpnia 2026 r. (czwartek) do godz. 00:01.

W ramach etapu zostaną całkowicie zamknięte:

· ul. Zbożowa i Wendy od skrzyżowania z ul. Spichrzową,

· ul. Komandorska,

· ul. Admiralska,

· ul. Małopolska, na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej,

· ul. Wały Chrobrego,

· ul. Wawelska, na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita,

· ul. H. Pobożnego, na odcinku od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej.

Etap 2

Termin wprowadzenia:

13 sierpnia 2026 r. (czwartek) od godz. 00:01 do 17 sierpnia 2026 r. (poniedziałek) do godz. 05:00.

W ramach etapu zostaną całkowicie zamknięte:

· ul. Zbożowa i Wendy,

· ul. Spichrzowa,

· ul. Celna,

· ul. Władysława IV,

· ul. Komandorska,

· ul. Małopolska, na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej,

· ul. Admiralska,

· ul. Wawelska, na odcinku od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego,

· ul. Wały Chrobrego,

· ul. Jarowita, na odcinku od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej,

· ul. Szczerbcowa, na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita,

· ul. Z. Starego, na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita,

· ul. H. Pobożnego, na odcinku od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej,

· Nabrzeże Wieleckie od ul. Wyszyńskiego do ul. Jana z Kolna (do skrzyżowania z ul. Kapitańską),

· ul. Storrady,

· łącznica wjazdowa i zjazdowa Trasy Zamkowej w kierunku ul. Dubois,

· wyznaczony zostanie postój TAXI na ul. Z. Starego, na odcinku od ul. Matejki do ul. Starzyńskiego.

Ruch pojazdów zostanie ograniczony na ulicach (wjazd wyłącznie z przepustkami):

· ul. Z. Starego, na odcinku od ul. Jarowita do ul. H. Pobożnego,

· ul. Szczerbcowa, na odcinku od ul. Jarowita do ul. H. Pobożnego,

· ul. Jarowita, na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Szczerbcowej oraz na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Z. Starego.

W dniu 13 sierpnia 2026 r. (czwartek) od godz. 06:00 do godz. 09:00 należy umożliwić zjazd z Trasy Zamkowej w kierunku ul. Jana z Kolna, w stronę ul. Dubois.

Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna (od strony ul. Dubois) zostanie poprowadzony ulicami:

· w kierunku Trasy Zamkowej: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa,

· w kierunku Mostu Długiego: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa – Fama – Sołtysia – Wyszyńskiego.

· Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna zostanie poprowadzony ulicami:

· od strony Trasy Zamkowej w kierunku ul. Dubois: Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois,

· od strony Mostu Długiego w kierunku ul. Dubois: Wyszyńskiego – Wyzwolenia – Malczewskiego – Parkowa – Dubois.

Etap 3

Termin wprowadzenia:

17 sierpnia 2026 r. (poniedziałek) od godz. 05:00 do 18 sierpnia 2026 r. (wtorek) do godz. 05:00.

W ramach etapu zostaną całkowicie zamknięte:

· ul. Zbożowa i Wendy od skrzyżowania z ul. Spichrzową,

· ul. Komandorska,

· ul. Admiralska,

· ul. Małopolska, na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej,

· ul. Wały Chrobrego,

· ul. Wawelska, na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita,

· ul. H. Pobożnego, na odcinku od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej.

W dniu 5 sierpnia 2026 r. zostaną ustawione znaki B-36 z informacją o okresie obowiązywania zakazu.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu – 18 sierpnia 2026 r. (wtorek) do godz. 05:00.

Komunikacja miejska

W związku z organizacją imprezy Żagle 2026 w dniach 12–17.08.2026 wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Część linii zmieni swoje trasy, w rozkładzie pojawią się także dodatkowe składy.